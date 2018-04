Stenger Bispeveien etter ulykke

BISPEVEIEN: Rett over klokka 16.00 fredag 20. april rykker alle nødetater ut etter melding om trafikkulykke på Bispeveien.

Ifølge de første meldingene om ulykken hadde den skjedd på Ramnesveien, men det viste seg å ikke stemme. Rett sted var på Bispeveien ved den midlertidige gangbrua på Linnestad, der det ikke er lenge siden det smalt forrige gang.

Her er det en midlertidig fartsreduksjon, på grunn av brukollapsen tidligere i år og siden den midlertidige brua ikke er klar for bruk før over helga. Derfor er fartsgrensa på stedet 50 km/t.

Stengte Bispeveien for all trafikk

En bil har kjørt ut av veien og står mot fjellknausen, med store materielle skader. Begge de som satt i bilen har kommet seg ut ved egen hjelp.

– Fører, kvinne i 50-åra, kjørte ut av veien. Uvisst hva som er foranledningen, skriver politiet i Vestfold på Twitter. Begge i bilen blir kjørt til sjukehus for videre oppfølging, med uvisst skadeomfang.

Politiet sperra veien og sendte trafikken via den etter hvert så kjente omkjøringsruta via Heianveien, Ramnesveien og Brårveien. Det ble stor trafikk på den lille, svingete veien – men bare for en kort periode. Bispeveien ble åpnet igjen etter en halvtimes tid.

– Vi oppretter sak og veien er åpen igjen, melder politiet klokka 16.45.

