Kranbil smalt i gangbrua på Linnestad

BISPEVEIEN: Flere som kom i møte prøvde å stoppe lastebilen før ulykken.

Klokka 10:49 onsdag formiddag 14. mars smalt det på Bispeveien, da en lastebil med kran gikk oppi gangbrua på Linnestad.

Førerkortbeslag på stedet

Ingen andre skal være involvert i ulykken. Sjåføren av lastebilen er oppegående. Politiet har tatt beslag i hans førerkort.

Lastebilen havna godt uti grøfta etter smellen, som har vært kraftig.

Hele gangbrua har vært i bevegelse, det kan man se av snø og is som er flytta på på begge ender av brua. Muren er pulverisert der krana traff, og armeringsjern står ut til alle kanter.

En brøytemann i traktor blir nekta å kjøre over før fagfolk har fått sjekka ut skadene på brua. Politiet på stedet tar ingen sjanser.

Flere prøvde å stoppe lastebilen

ReAvisa fikk tips om ulykken av en møtende lastebilsjåfør, som skjønte hvordan dette kom til å gå.

Han forteller at han og minst enda en møtende lastebil blinka med lysa, vinka og prøvde å varsle så godt de kunne.

– Jeg stoppa helt opp nesten, da jeg så den kom. Jeg prøvde å si ifra på alle måter jeg kunne, for krana var alt for høy til å gå under gangbrua, forteller ReAvisa-tipseren.

Les flere saker fra politiloggen i Re.