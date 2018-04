Stusser du på disse svarte firkantene? Her er svaret:

REVETAL: Først glinsa noen sølv-prikker i sola på sørveggen på den nye idrettshallen. Folk stussa på hva det var for no’. Så kom det opp digre, svarte firkanter. Da ble spørsmålene enda flere til lokalavisa, som selvfølgelig tar saken:

De første sølvprikkene var rør og tilkoplinger til det som skulle komme – store svarte firkanter. – Er det solcellepanel?, spør en ReAvisa-leser. Ja, nesten, men ikke helt riktig:

Det er solfangere – en slags omvendt radiator som tar til seg varme for å varme opp vann som sirkulerer, forteller Terje Brygard, prosjektleder i HR prosjekt, til ReAvisa.

Jordvarme og solfangere – og elektrisitet i back-up

Solfangerne skal først og fremst varme opp bassenget og alt annet varmtvann på ungdomsskolen, svømmehallen og idrettshallen. Her sirkulerer vann som varmes opp i solveggen.

Jordvarme skal først og fremst varme opp bygningene: Det er bora brønner – energibrønner – rundt om på området som henter opp varme fra grunnen, forteller prosjektlederen.

Denne energiforsyningen skal stort sett holde i det vanlige. Både solfangere og jordvarme går inn i det samme systemet, som kan avlaste hverandre hvis det trengs. Og skulle det skorte på begge deler, finnes elektrisitet som back-up.

– Elektrisitet trengs bare under spissbelastning, forteller Terje Brygard. – I normaltilstand skal jord- og solvarme holde.

CO2-reduksjon på 30 tonn årlig

Besparelsene er store. De svarte firkantene kan fange 80 kilowatt på maks belastning, og vil gi anslagsvis 38.000 kilowatt timer i besparelse årlig. Omregna i CO2-reduksjon blir det et tall på 30 tonn, ifølge beregninger fra leverandøren.

Solfangerne skal bare være på sørveggen. Først var planen svømmehallen, men det viste seg at det mest optimale var sørveggen mot resten av Revetal. – Her er det mest gunstig med størst effekt, helt klart. Her kan det fanges sol så å si hele dagen lang, forteller prosjektlederen.

Dessuten er solfangerne godt synlig. Det er ment at de også skal brukes i undervisningsopplegg, der elever kan lese av målinger og regne ut effekter, som en del av opplæringen i flere fag.

Og med denne plasseringen vil det aldri komme noe i veien som skygger for panelene. Mellom sørveggen på idrettshallen og Kåpeveien kommer det en ny kunstgressbane med tida.

Kvitta oss med pellets og parafin

Med jordvarme, solfangere og elektrisitet i back-up, trengs ikke lenger pellets og parafin.

– Både pelletsovnen og oljefyren i den gamle skolen er demontert og borte vekk, bekrefter Terje Brygard.

