Her ringer det inn på nye Revetal ungdomsskole for aller første gang – SE BILDER OG VIDEO!

REVETAL: Bedre luft, stoler som kan snurre rundt, grønne vegger, nye toaletter og bedre plass er det som fenger mest. – Og vi slipper å sitte med boblejakke på inne i klasserommet om vinteren!

Se bilder fra nye Revetal ungdomsskole – oppdatert!

Det var en høytidelig stemning i skolegården torsdag morgen 17. august 2017, der 317 spente elever venta på nylagt asfalt foran en splitter ny ungdomsskole.

Det ble ikke mindre høytidelig da det ringte inn for aller første gang: Teknikken ville ha det til at ringetonen var kirkeklokker.

– Det må vi få forandra på, men vi veit ikke helt åssen vi gjør det akkurat nå, får ReAvisa opplyst. Så det ble med kirkeklokker til alle friminutt første skoledag.

Bedre luft og bedre plass

Ellers er alt på stell. Elevene i 9. og 10. klasse, som har rekki å gå ett eller to år i den gamle skolebygningen, mener forandringen er total:

– Det lukter bedre her, på den gamle skolen lukta det vondt, mener ei jente. Her er det både bedre luft og bedre plass.

– Også er det TV i klasserommene her!, peker en annen jente. De synes trinntorgene er fine, der det er en benker, skap, toaletter og en kjøkkenkrok.

– Det er veldig fint å få sitt eget skap, er alle enig om. Og det blir fint til vinteren, for da slipper elevene å fryse:

– Det skal bli deilig å ikke måtte ha på boblejakke inne i klasserommet om vinteren!

To gutter, som innrømmer at det var hardt å stå opp tidlig etter en lang sommerferie, liker det de ser gjennom trøtte glugger.

Men aller helst kunne nok sommerferien vart litt lenger, enda det er en splitter ny skole som venter:

– Jeg har gleda meg skikkelig mye. Jeg har aldri vært så glad i hele mitt liv, sier en trøtt gutt som viser at han behersker ironi.

Ny skole til tross, det er like hardt å komme i gjenge igjen…

Nå fylles bygget med det viktigste av alt: Elevene!

De nye ungdomsskole-elevene som starter i 8. klasse har ikke en gammel bygning å sammenlikne med. Skolen fra 1968 er rivi i løpet av sommeren og alt som er igjen er en haug med grus og armeringsjern – pluss svømmehallen, som skal rehabiliteres.

Det har vært en skikkelig flyttesjau for de ansatte. Mye skal på plass, og tida har vært knapp. Bygget ble overrakt fra hovedentreprenør Veidekke AS til Re kommune for bare litt over ei uke siden. Her har det skjedd ting tidlig og seint, hverdag og helg, den siste tida.

– Det er nå bygget fylles med det viktigste av alt: Elevene!, forteller rektor Mona Elisabeth Larsen. – Det er de som skal lære og vokse, det er gullet i skolen.

Også ordfører Thorvald Hillestad hadde tatt turen til første skoledag i nytt bygg. Han kunne tenke seg å ta et skoleår her:

– Jeg veit at jeg har mye å lære. Og så fint som det er blitt her, så kunne det vært fristende!

En helt ny arbeidshverdag

Kommunalsjef Unni Bu har tre oppfordringer til elevene: – Ta vare på hverandre, og ta vare på bygget, talte hun. – Og ta vare på lærerne. De har vært tålmodige i gamle bygninger.

– Ja, vi har kanskje vært litt vel tålmodige, er inspektør Hans Borge enig i. Han har jobba i 40 år ved Revetal ungdomsskole, og i dag kunne han og totalt 56 ansatte ta fatt på et nytt skoleår i et helt nytt bygg.

– Det blir en helt ny arbeidshverdag, med nye og bedre muligheter. Vi gleder oss veldig over dette!

