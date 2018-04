– Hvis ikke vi reinger engasjerer oss nå, risikerer vi å bli akterutseilt i nye Tønsberg kommune!

RE: – For folk flest kan det kanskje virke som det er en dødperiode akkurat nå, der det ikke skjer så mye. Men det er helt feil – det er faktisk nå det skjer!

Denne saken kunne du først lese i ReAvisa april 2018.

ReAvisa har skrivi den ene saken etter den andre om gode prosesser og etater som allerede er slått sammen, eller på god vei. Vi hører mye bra. – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg, var en ReAvisa-overskrift tidlig i prosessen.

Fellesnemda, som skal snekre den nye kommunen, ble satt sammen med like mange fra Re som Tønsberg. Alle partiene er representert. Alle har sitt å si. Det er reine Kardemomme by-stemninga, der alt går som på skinner.

Skeivt styrkeforhold mellom Re og Tønsberg

Men en dag kommer hverdagen. Og da er det ikke lenger noen fellesnemd med åtte fra Re og åtte fra Tønsberg, men et nytt kommunestyre med 49 representanter der vi kan regne med anslagsvis ti fra Re, samlokaliserte tjenester, kamp om ressursene – akkurat som i dag, bare i en mye større kommune.

Enten vi risikerer å bli overkjørt når makta rår, eller vi drukner inn i en ny og stor organisasjon – uansett åssen vi vrir og vender på det, reinger vil være i mindretall i nye Tønsberg kommune: En av fem.

Dagens folkevalgte i Re ønsker fortsatt korte avstander i den nye kommunen, mellom de som velger og de som blir valgt. Det sikrer vi med folk fra vår del av den nye storkommunen i styre og stell. Men det er ingen selvfølge at vi får det.

Styrkeforholdet vipper veldig i disfavør Re:

– Det er på sin plass å minne om forholdet Re – Tønsberg, der vi har en femtedel av velgermassen. Hvis ikke reinger engasjerer seg, risikerer vi å bli akterutseilt, understreker Trude Viola Antonsen (AP).

– Det er viktig med representanter fra Re i det nye kommunestyret, oppsummerer Odd Gjerpe (KrF) på vegne av hele gjengen som ville møte lokalavisa, der seks av åtte partier i Re var representert.

Det er for seint når lappen legges i urna om et drøyt år

Alle som en forteller de om gode erfaringer med å engasjere seg. I lokalpolitikken i Re har tonen vært god og til tider svært uhøytidelig:

– Tønsberg-politikerne forteller at de har lagt merke til det gode samholdet mellom Re-politikerne, der alt ikke er like stivt alltid. Vi har det hyggelig sammen, sjøl om vi kan være veldig uenig på sak. Det blir aldri personlig, så vi beholder den gode tonen oss i mellom.

Denne kulturen vil Re-politikerne prøve å ta med seg inn i den nye kommunen. Men for å få til det, må det være noen fra Re der. – Det er faktisk for seint når lappen legges i urna høsten 2019. Det er nå vi har mulighet til å få reinger på listene!

Partiene avgjør hvem som står på listene og i hvilken rekkefølge, så det første du kan gjøre er å melde deg inn i et parti du føler passer deg best. Du kan stille som kandidat, men også påvirke gjennom partiet. Det er medlemmene i hvert parti som velger hvem som skal stå på listene.

Så uansett er det viktig å melde seg inn i et parti hvis du vil påvirke. – Få ut finger’n, finn partiet du liker best, og meld deg inn!, oppfordrer Svein Holmøy (SP).

– Det er nå det skjer!

Samarbeidet mellom lokallagene i Re og Tønsberg er godt i gang. Noen partier er allerede slått sammen, som Arbeiderpartiet, FrP og nylig MDG, resten er på god vei. Det er kort vei fram til kommunevalget i 2019 som bestemmer hvem som skal styre og stelle i den nye kommunen.

– For folk flest kan det kanskje virke som det er en dødperiode akkurat nå, der det ikke skjer så mye. Men det er helt feil – det er faktisk nå det skjer!, sier en engasjert Tove Øygarden (H) til ReAvisa.

– Det har noe å si hvem som står på lista, og hvor de er fra. Og det er nå det avgjøres. Etterpå hjelper det ikke uansett hvor uenig du er å klage verken i ReAvisa eller på Facebook, sier Bente T. Brekke (FrP).

Vi i Re er nok litt bortskjemte. For til tross for at vi kommer fra en ganske liten kommune, har vi relativt sett veldig mange representanter i styre og stell utenfor Re. I fylkestinget, for eksempel, er vi overrepresentert i forhold til innbyggertall.

Det er om å gjøre å ikke ta dette for gitt, og hvert fall ikke nå som det skal snekres en ny storkommune.

Vi trenger noen som snakker Res sak i den nye storkommunen. Det er fort gjort å komme i et kraftig mindretall.

En «boost» for lokaldemokratiet?

Det har vært vrient å rekruttere folk i lille Re, hvert fall for noen partier. Høyre sto i fare for å ikke stille liste, og gikk i sin tid sammen med KrF i ei fellesliste for å redde stumpene.

Høyre er også et av partiene som har mest trua på at kommunesammenslåinger gir en «boost» for lokaldemokratiet.

Så gjenstår det å se om det stemmer i praksis. Det er egentlig opp til deg og meg og alle andre reinger å avgjøre.

