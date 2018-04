Bor du her? Da får du ny adresse.

REVETAL: Ringveien i Revetal 1-feltet er en av veiene i Re som må bytte navn når Re slås sammen med Tønsberg kommune. Totalt 78 adresser i Re blir berørt.

Re og Tønsberg har femten like veinavn. I tillegg er det fire veinavn som er nesten like i de to kommunene. Navnproblematikken for den nye kommunen skal behandles i fellesnemnda 18. april.

Sjekk hvilke veier som må bytte navn:

78 adresser vil bli berørt av nye veinavn i Re, når følgende veier må få nytt navn: Ringveien, Bakkeveien, Blåkollveien, Burmaveien, Kamfjordveien, Reineveien, Røråsveien, og Åslyveien.

Rett og slett fordi det finnes en Ringvei og alle de andre veinavnene i Tønsberg.

Etter at fellesnemnda har fattet vedtak om navneendringer, blir innbyggerne invitert til å komme med forslag på nye navn. Nye navn skal vedtas på tampen av dette året.

Skilt med nye navn skal opp i løpet av 2019. Prislappen er på 100.000 kroner.

Bispeveien beholder navnet

Bispeveien, Fresteveien, Ramnesveien og Taranrødveien krysser dagens kommunegrense og heter det samme i Re og Tønsberg, så disse beholder dagens veinavn.

I Tønsberg er det totalt sju veinavn som skal endres, og det berører 160 adresser, skriver Tønsbergs Blad.

