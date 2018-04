Siste hjemmekamp spilt – se alle bildene fra sesongen!

RAMNESHALLEN: Våre håndballjenter har kjempa tappert, men tapt litt for mange av de javne kampene – så også i sesongens siste hjemmekamp. De havner sånn cirka midt på tabellen i år, men til neste år er målet en topp-plassering.

Se alle bildene fra Ramneshallen sesongen 2017/2018 – oppdatert!

Ramnes-jentene i 3. divisjon tok i mot Teie til sesongens siste hjemmekamp i Ramneshallen onsdag 4. april.

Og det ble akkurat et sånt bikkjeslagsmål som trener Ronny Bekkevold regna med:

– Dette var en kamp jentene veldig gjerne ville vinne. Vi møter et formsterkt Teie-lag med bare et ett tap på siste ti kamper, forteller Ronny til ReAvisa.

Årsbeste 1. omgang?

Ramnes fører kampen og vinner en fartsfylt 1. omgang med 17 – 13-ledelse til pause. Denne omgangen var kanskje årsbeste av håndballjentene våre.

Derimot lugger det litt i 2. omgang. – På tampen av kampen slipper vi gjestene inn i kampen igjen, og når det gjenstår ett minutt er stillingen 26 – 26. Tre sekunder før full tid scorer Teie og vinner 27 – 26.

– Dette tapet er årets sureste, vi leverer en meget god kamp, men tuller bort seieren i de siste minuttene.

Ramnes-treneren oppsummerer sesongen slik:

– Som forventet, og helt ifølge målsetningen. Vi merker at vi kan holde nivået til alle lagene i 3. divisjon. Vi har dessverre tapt litt for mange kamper der det er javnt. Men tatt i betraktning lagets unge snittalder og nykomponerte lag syns jeg vi er gode ambassadører for Ramnes!

Sesongens siste hjemmekamp er spilt, men det gjenstår en bortekamp lørdag 7. april før tabellen er spikra for 2017/2018-sesongen.

Ramnes vil havne sånn cirka midt på tabellen, uansett hvordan denne kampen ender.

Større ambisjoner for neste sesong

Det vil si fortsatt 3. divisjonsspill neste sesong – men med litt større ambisjoner:

– Etter siste seriekamp skal vi ta noen ukers ferie, før oppladningen til neste sesong starter i god tid. Vi vil da ha en målsetning om å bli blant topp fire, forteller Ramnes-trener Ronny Bekkevold til ReAvisa.

– Jeg er superfornøyd med å kunne dele så mye tid sammen med denne herlige gjengen!

Se alle bildene fra Ramneshallen sesongen 2017/2018 – oppdatert!

Les mer om sport i Re.