Stenger Bispeveien for å rive gangbrua

LINNESTAD: Skadene på gangbrua er så store at den må rives og bygges opp på nytt.

Det var klokka 10:49 onsdag formiddag 14. mars at det smalt voldsomt på Bispeveien, da en lastebil med kran gikk oppi gangbrua på Linnestad.

Store skader

Operasjonssentralen hos politiet i Vestfold meldte om mindre skader på brua på Twitter, og Tønsbergs Blad skreiv så i avisa. ReAvisa hadde derimot en annen vurdering:

Hele gangbrua har vært i bevegelse, det kan man se av snø og is som er flytta på på begge ender av brua. Muren er pulverisert der krana traff, og armeringsjern står ut til alle kanter.

Patruljen på stedet hadde også en annen oppfatning enn meldingen fra operasjonssentralen: Der og da ble gangbrua stengt av politiet på stedet, som ikke tok noen sjanser.

To dager etter ulykken ble det av mureksperter i Statens vegvesen bekrefta store skader, og gangbrua ble stengt på ubestemt tid.

Må rives og bygges ny

I dag, mandag 26. mars, er det klart hva som skjer videre med gangbrua: Den må rives.

– Onsdag 4. april vil Bispeveien FV35 ved Linnestad stenges for trafikk på grunn av riving, fra klokka 20:00 til 05:30. Omkjøring vil bli skilta, forteller Terje Bergan i Bruseksjonen, Statens vegvesen Region sør.

I mellomtida skal det ikke være fare for ras fra den ødelagte brua, så trafikken kan passere som normalt. Men det er viktig at den ikke utsettes for belastning, derfor er brua fortsatt stengt og vil være det fram til riving.

Stengningen har ført til utfordringer i skoleskyssen, meldte Re kommune tidligere. Mer info om dette finner du på Re kommunes nettsider.

På spørsmål fra ReAvisa bekrefter Terje Bergan i Bruseksjonen at brua skal bygges opp på nytt.

Regningen for både rivingen av den gamle og byggingen av den nye brua får den uheldige lastebilsjåføren, firma, eller forsikringsselskapet.

