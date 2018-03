Gangbrua har fått store skader – må holdes stengt

LINNESTAD: – Vi jobber med å løse utfordringer dette skaper med tanke på skoleskyss og er blant annet i dialog med VKT om saken, melder Re kommune.

Det var klokka 10:49 onsdag formiddag 14. mars at det smalt voldsomt på Bispeveien, da en lastebil med kran gikk oppi gangbrua på Linnestad.

Store skader på gangbrua

Operasjonssentralen hos politiet i Vestfold meldte om mindre skader på brua på Twitter, og Tønsbergs Blad skreiv så i avisa. ReAvisa hadde derimot en annen vurdering:

Hele gangbrua har vært i bevegelse, det kan man se av snø og is som er flytta på på begge ender av brua. Muren er pulverisert der krana traff, og armeringsjern står ut til alle kanter.

Patruljen på stedet hadde også en annen oppfatning: Der og da ble gangbrua stengt av politiet, som ikke tok noen sjanser.

Beboere i området skal være varsla

To dager etter uhellet melder Re kommune at gangbrua vil være stengt framover:

– Gangbrua over Bispeveien ved Linnestad stenges inntil videre. Bakgrunnen for dette er trafikkuhellet her onsdag 14. mars. Vi jobber med å løse utfordringer dette skaper med tanke på skoleskyss og er blant annet i dialog med VKT om saken.

Det blir en god del endringer. Barna som blir berørt skal ha fått beskjed om dette på skolen. Elever bosatt øst for Bispeveien må gå av og på skolebussene på den ordinære holdeplassen på Bispeveien nord for Linnestad. Holdeplassen på Heianveien/Leikvollveien/Linnestad vil betjenes som tidligere, men det vil kun være for elever på Heian/Leikvollveien.

Bispeveien stenges ikke for trafikk under brua

Beboere i området skal ifølge Re kommune være varsla via telefonvarsel. – Oppdateringer vil komme så snart vi har mer informasjon, melder kommunen.

Re kommunes Tor Arne Ueland var på befaring i dag sammen med mureksperter fra Mesta, forteller Kristian Jahren Øvretveit på kommunens servicekontor.

– De vurderte det slik at Bispeveien kan holdes åpen for trafikk, og at det er trygt med tanke på ras. Det er imidlertid viktig å unngå overbelastning ovenfra.

