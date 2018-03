Tre fra Re er norgesmestere i lastebilmekking

BORGESKOGEN/RE: – Vi har jobba sammen i tjue år, så vi har nok en fordel av å være rimelig godt samkjørt!

Norsk Scania Borgeskogen stiller hvert år opp i ToppTeam – en verdensomspennende lagkonkurranse i regi av den svenske lastebilprodusenten Scania. Laget består av mekanikere, en fra delelageret og en kundemottaker.

Suverene hele veien

Tre fra Re har kommet inn på årets Borgeskogen-lag. I januar gikk de videre fra to innledende runder i konkurranse mot nesten 50 andre lag med bortimot 250 Scania-ansatte fra hele landet. Dermed fikk de delta i den første delfinalen, som de vant.

Sist helg vant de også Norges-finalen. Nå er de klar for Europamesterskapet i Italia siste helga i april. Der skal de kjempe om en plass i VM i Sverige på tampen av året.

Laget består av reingene Steinar Skjeggerød fra Brår, Gunne Stokland fra Kleiva, Kenneth Avdal fra Linnestad, i tillegg til Walther Hansen fra Barkåker og Trond Linnerud fra Hoksnes.

– Et norsk lag har aldri vinni verdensfinalen, men Norge har vært med i toppen flere ganger, forteller Kenneth til ReAvisa. Tatt i betraktning hvor suverene Borgeskogen-teamet har vært hele veien i år, så kan det være en mulighet til å ta seieren også i EM – og kanskje VM?

– Absolutt, det er mulig å gå hele veien til topps, forteller Kenneth til ReAvisa. – Hvis alt klaffer!

Har jobba tjue år sammen

Den store fordelen deres er den lange erfaringen deres – sammen. – Jeg starta på Scania i 1994, Gunne året etter meg, og Steinar starta vel et år eller to etter Gunne igjen. Vi har jobba sammen i tjue år, og kjenner hverandre ut og inn, forteller Kenneth.

Konkurransen består av både teoretiske oppgaver og praktiske oppgaver – også i kombinasjon, mye likt en vanlig arbeidsdag på verkstedet. – Det blir lagt inn en feil på en lastebil, så skal vi prøve å finne feilen. Vi skal disponere tida, finne delenummer og reparere. Det helt avgjørende er tida – vi har bare tjue minutter på oss.

– Da er det viktig at laget klarer å tenke klart sammen, og beholder fatningen i alt stresset. Sånn sett er det viktig at laget funker sammen, at vi kan skrike og rope til hverandre uten at det går helt gæli oss i mellom.

J….. gøy når det koker!

Konkurransen er svære greier, får lokalavisa fortalt. Med mange tusen fra hele verden som kjemper om noen få plasser, går det stor prestisje i det.

– Det er veldig spennende å få lov til å være med på dette. Og det er j…. gøy når det koker!, sier reingene og ler. Og det piffer opp arbeidshverdagen. Gutta har fått noe å strekke seg etter.

– Absolutt! Det er et genialt opplegg, der vi trener oss opp også utover vanlig arbeidstid, blir bedre i faget, og samtidig har det veldig gøy.

– Når det går så bra som det gjør nå, så gjør det også noe med stemninga på verkstedet. Både for oss som jobber her, men også kundene. «Verkstedet jeg bruker er norgesmestere», det er litt stort.

Alt er på stell – hele tida

Reingene skryter av arbeidsplassen sin, der det er enda flere fra Re ansatt enn de tre nevnte på vinnerlaget:

– Framfor alt er det et godt arbeidsmiljø, der veldig få slutter – og de få som prøver noe annet kommer ofte tilbake. Så arbeidsmiljøet det aller viktigste.

– Det er også veldig ålreit at det aldri er noe rot med regler, lønn eller noen ting. Alt er på stell hele tida. Det gjør at vi som jobber her kan konsentrere oss om jobben vi er satt til å gjørra, ikke tenke på alt annet rundt. Det gjør nok at vi blir bedre på jobben vår, alle sammen.

