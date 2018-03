Til helga kan du få en Ridder av Re på døra

BERGSÅSEN: Søndag skal Re-russen ta et krafttak for kreft, og rekordmange har sagt seg villig til å gå med bøsser: – Vi er nesten tre ganger så mange som i fjor, forteller mediaansvarlig for Re-russen Amalie Olsen Gjersøe – årets Ridder av Re.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006 er det blitt samla inn over 260 millioner kroner til kreftsaken.

Nesten tre ganger så mange bøssebærere

Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år. Da besøker nærmere 25.000 bøssebærere norske husstander. Her i Re går russen fra dør til dør, og de har også oppretta vipps (421044) og en digital innsamling. Alt ligger tilrette for mange kroner til en viktig kreftsak:

– Det er årets viktigste russeknute, er hele russestyret enige om før innsamlingen søndag 4. mars 2018.

De har stått på for å verve bøssebærere, og hele 120 av årets russekull har stilt seg til disposisjon. Det er nesten en tredobling fra i fjor.

– Fordi dere er så flinke?

– Ja, selvfølgelig, svarer Re-russen med en god latter, før de mer alvorlig forklarer at saken er den viktigste. I år er temaet senskader etter kreftbehandling.

Nesten alltid noen som kjenner noen med kreft

– Vi vil hjelpe alle med kreft, men årets tema er veldig viktig så folk som har overlevd kreften skal få et godt liv etterpå. Det finnes nesten alltid noen blant oss i russekullet som har opplevd kreft i familien eller omgangskretsen, som veit hva slags kamper folk kjemper mot kreften – og kampen for å komme tilbake til et normalt liv etterpå, får ReAvisa fortalt.

– Så nå er det ingen unnskyldning – uansett hvor kaldt det er, her er det ingen som kan si de ikke gidder, sier Amalie og gjør seg skummel. Hun er tross alt nyslått ridder av Re, så denne jenta tuller du ikke med.

Men tull og tøys skal det nok uansett bli i russetida, sjøl om denne russeknuta er ramme alvor. Det er mange nok tulle-knuter, så det er fint med en skikkelig seriøs en. Som viser at russ er ålreite folk, de også.

– Re-russen har et bedre rykte enn annen russ, har dere også inntrykk av det?

– Ja, det er mange som sier at Re-russen ikke er den verste. Vi har nok et litt bedre rykte å ta vare på, enn mange andre russ, er russegjengen enig i. – Men når det kommer til tull og tøys, skal vi nok få til det også ganske greit, forsikrer de.

Ingen unnskylding for å ikke gi

Ta godt i mot den flotte Re-russen søndag 4. mars. Ønsker du å vipse, er nummeret 421044, og en digital innsamling for Re-russen finner du her.

– Ingen unnskyldning for å ikke gi, mener Amalie, – her får alle alle muligheter til å gi!

Kort om Krafttak mot kreft:

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, starta opp i 2006.

Det er blitt samla inn over 260 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft.

Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år. Da besøker nærmere 25.000 bøssebærere norske husstander.

Pengene går til til viktig kreftforskning og til tilbud til de som er berørt av kreft. I 2018 er te maet senskader etter kreftbehandling.

En stor andel av bøssebærerne er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

Kreftforskning har kommet langt siden det i 2006 ble samlet inn 4,5 millioner kroner under Krafttak mot kreft, til i dag hvor vi nærmer oss 50 millioner kroner under aksjonen.

