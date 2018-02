Politiet har sperra av branntomta og alle bygningene

SOLVOLL: Foreløpig har ikke politiet noen formening om hva brannårsaken er, men venter på krimteknikere som skal undersøke ruinene etter storbrannen på Solvoll.

Les mer: Bygning står i full brann på Solvoll

Tirsdag morgen 27. februar rykker alle stasjoner i Vestfold interkommunale brannvesen, politi og ambulanse ut etter melding om bygningsbrann over Skinnane.

Venter på krimteknikere

Trine Berg, tidligere lensmann i Re – nå etterforsker i Tønsberg, har fått saken på sitt bord. Hun forteller at det klokka 05.24 var en som så flammer og røyk fra den gamle bibelskolen på Solvoll og varsla nødetatene.

Brannvesenet var første nødetat på stedet, så politi og ambulanse. Det brant mest på sørsida av bygget, og brannvesenet sendte inn røykdykkere som gjorde et grovsøk. Det ble ikke finni noen i bygget.

Politiet avhørte vedkommende som varsla om brannen på stedet. Det var også noen andre vitneobservasjoner. Det skal ha blitt sett en bil på området mandag kveld, som ikke var der tirsdag morgen. De som måtte vite noe, må gjerne ta kontakt på telefon 02800, oppfordrer Trine Berg.

Vitneobservasjoner er viktig, for det kan sette kriminalteknikerne på sporet av hvor de bør lete i ruinene.

– Der og da måtte politiet bare la brannvesenet gjøre jobben sin, og kunne ikke gå inn på noe vis. Vi sikra stedet og fikk kontroll på situasjonen. Så får videre etterforskning vise hva brannen kan ha kommet av. Krimteknikerne er varsla, men vi veit ikke helt når vi kan forvente dem. Fram til de er på stedet vil politisperringene gjelde, forteller Trine Berg til ReAvisa.

At krimteknikere undersøker branntomta er vanlig i slike saker. Det er også avhør av eieren av bygget og alle som disponerer bygget.

– Vi samler inn info, både fra vitner, alle som har en relasjon til bygget, og ikke minst brannmannskapene. Hvor var det flammer, hvor brant det mest, alt som kan fortelle oss noe. Det kan være vanskelig å få svar når hus brenner helt ned til grunnen, men på den andre siden er det fullt mulig å finne mye i en brannruin.

– Vi må se hva alt dette resulterer i av svar, forteller Trine Berg til ReAvisa.

Asylmottak på den gamle bibelskolen

Planene har vært mange for Solvoll etter at hele bygningsmassen ble solgt til Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS i 2015. Selskapet Solvoll AS ble stiftet for å etablere et midlertidig asylmottak, med målsetning om et permanent mottak på sikt.

Det ble aldri mange flyktningene som kom til Solvoll, og Solvoll AS som skulle drive mottaket ble i 2017 slått konk. Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS eier fortsatt bygningene.

ReAvisa skreiv om de nye planene for Solvoll torsdag 15. februar 2018. Reaksjonerne har vært mange, og spørsmålene sto i kø til Sana utvikling AS, som ønsker å leie Solvoll, der de vil ta i mot asylsøkere med «truende og/eller voldelig adferd».

I et nabomøte torsdag 22. februar kom bekymringene fram, men noen ble også mindre skeptiske etter møtet, skreiv ReAvisa.

Rådmannen i Re innstilte først på at det ble gitt disp til SÆRBOL på Solvoll, men saken ble utsatt og innstillingen er snudd til et nei til disp. Saken kommer opp for Hovedutvalget for drift, eiendom og næring tirsdag 27. februar.

I tillegg avlyste UDI den opprinnelig konkurransen, men kommer til å utlyse en ny der Sana utvikling AS må søke på nytt og eventuelt vinne anbudet.

Ingen formening om brannårsak nå

Bygningen som brant ned til grunnen er ikke den største bygningen med forsamlingslokaler og innkvartering. Også et større garasjebygg, som bare ligger noen få meter fra huset som brant ned, ble redda.

Det var fantastisk jobba av et brannmannskap som jobba på spreng mot høye flammer i sterk vind.

Allerede da ReAvisa skreiv om brannen tidlig på morgenkvisten, ble det spekulasjoner i kommentarfeltet. «Er dette pga debatten om asylmottaket?», skriver en ReAvisa-leser. Og en annen: «Brann, der, akkurat nå, var jo nesten ikke mistenkelig…»

«Det er nesten litt FOR tilfeldig at dette skjer rett i etterkant av debatten om Solvoll som Særbol-mottak. I så fall er det utrolig trist, og forbanna dårlig, om vi har innbyggere som reagerer på denne måten. Får håpe etterforskning avdekker brannårsaken raskt, så vi slipper å lure».

– Det er alltid viktig å finne brannårsaken, men kanskje ekstra viktig her?

– Alle branner skal etterforskes, forteller Trine Berg til ReAvisa. – Politiet går inn med samme holdning her som ved alle andre branner – vi vil prøve å komme til bunns i det. Mange ganger klarer man å finne brannårsak, vi har håp om det her også.

– Det viktige nå er å ikke spekulere, men å la politiet gjøre jobben sin – og gjerne hjelpe oss på veien til et svar. Derfor er det viktig at alle som kan vite noe tar kontakt med politiet på 02800, understreker Trine Berg.

Foreløpig har politiet ingen formening om brannårsak.

Et sted mange har et forhold til

Det er folk på stedet da ReAvisa kommer for å ta bilder, og det kommer stadig noen som svinger oppom. En trist stemning på den gamle bibelskolen, som mange har et forhold til.

En kar forteller med klump i halsen at han har bodd i huset som har brent ned. – I den leiligheten der, peker han inn i ruinene, – der bodde jeg i mange år. Det er trist å se huset brent ned til grunnen. Veldig trist.

– Jeg har alltid drømt om å kunne kjøpe det huset og flytte tilbake hit. Minnene fra tida her er veldig gode. Og dette er en fantastisk fin plass! Det er ille å se at det bare er rester igjen av et flott, gammelt hus som dette. Jeg håper det blir bygd opp igjen akkurat som det var.

Les mer: Bygning står i full brann på Solvoll.

Les flere saker fra politiloggen i Re.