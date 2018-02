Slik gikk nabomøtet om SÆRBOL på Solvoll

VÅLE: Noen naboer er fullt og helt i mot, mens andre ble mindre skeptiske etter å ha hørt mer.

ReAvisa skreiv om de nye planene for Solvoll torsdag ei uke før nabomøtet. Reaksjonerne har vært mange, og spørsmålene sto i kø.

Til tross for uheldig dato midt i vinterferien ble det torsdag kveld 22. februar avholdt et nabomøte på Solvoll angënde SÆLBOL-planene for Solvoll.

Dette er ment for asylsøkere som «ikke kan ivaretas i et ordinært statlig mottak, mottak med tilrettelagt avdeling, eller mottak for enslige mindreårige asylsøkere, på grunn av truende og/eller voldelig atferd.»

– Helt vanvittig

Dette har skapt mange reaksjoner, blant annet hos nærmeste nabo til Solvoll Ove Blixhavn Halvorsen: Han forteller om folk som vurderer å flytte hvis planene blir realisert.

– Jeg synes det er helt vanvittig, med barneskole og ungdomsskole i nærheten, sier Ove til lokalavisa før nabomøtet starter.

Det var ikke bare nærmeste nabo som var på plass, for salen var full og de som blant annet var der var: Arbeiderpartipolitikerne Per Vidar Gjersøe og Tordis Skallist Hovet, ordfører Thorvald Hillestad og kommunalsjef Mette Halvorsen.

De andre politiske partiene var også til stede ved nabomøtet.

SÆLBOL er et midlertidig tilbud

Det er daglig leder Kristoffer Stensheim og anbudsansvarlig Anders Klingsheim Folkvord i Sana utvikling AS som har ansvaret for å svare på spørsmål fra salen. De informerer de som har tatt seg turen til Våle om både Sana utvikling og SÆLBOL.

– Sjøl har jeg jobba på mottak, og stort sett går ting fint på mottak. Jeg har opplevd at beboerne har slåss, men kan ikke huske at vi har hatt en eneste episode mot lokalsamfunnet. Episodene skjer på mottaket, sier Stensheim under foredraget før de åpnet for spørsmål fra salen.

Han legger også vekt på at ingen er tvunget til å bo på SÆLBOL, og at det er vesentlig.

Klingsheim Folkvold forteller til ReAvisa at SÆLBOL er et midlertidig sted hvor beboerne skal få hjelp til å bli kvitt voldelig og/eller truende atferd, og senere få dem til å fungere i samfunnet.

Mange på jobb – døgnet rundt

Derfor vil disse asylsøkerne ikke vil bli integrert i det norske samfunnet på samme måte som «normale» asylsøkere, fikk forsamlingen på den gamle bibelskolen vite.

Beboerne på Solvoll vil holde seg rundt bygget, og holde på med aktiviteter der. De vil derfor ikke bare dukket opp på et lokalt lag eller en lokalklubb.

Når det er tanke på sikkerheten vil det også være åtte på jobb om dagen, åtte på kvelden og to nattevakter. Hvis planene kommer i gjennom vil det være rundt femten beboere på SÆLBOL, som vil si at det er få beboere, men mange ansatte.

Dette vil videre føre til 40 nye arbeidsplasser i Re, hvor de ansatte burde ha utdanning eler fagbrev som vernepleier, psykiatrisk sykepleier eller en form for psykologi, ellers så ser de for seg mennesker som har evnen til så se hele mennesket.

– Høres bedre ut enn det jeg først trodde

Etter nabomøtet snakker lokalavisa med Åse Berit Skinnes:

– Jeg er litt usikker når det gjelder SÆLBOL, men det høres bedre ut enn det jeg trodde før dette nabomøtet.

Rådmannen i Re innstilte først på at det ble gitt disp til SÆRBOL på Solvoll, men saken ble utsatt og innstillingen er snudd til et nei til disp.

Saken kommer opp for Hovedutvalget for drift, eiendom og næring tirsdag 27. februar.

I tillegg avlyste UDI den opprinnelig konkurransen, men kommer til å utlyse en ny der Sana utvikling AS må søke på nytt og eventuelt vinne anbudet.

Kort om SÆLBOL:

Hvem vil bo på SÆLBOL?

Voksne menn over atten år.

Hvordan type asylsøkere vil bo der?

De venter enten på å få asylsøknaden vurdert, venter på å få et nytt sted å bo eller venter på å bli sendt ut av landet, på grunn av avslått asylsøknad.

Blir beboerne passet på?

Det vil være åtte ansatte delt på femten beboere, men det vil ikke bli brukt tvang eller låste dører.

Hvis noen av dem skal bli sendt ut, og de har truende og/eller voldelig atferd, hvorfor kan de ikke bli sendt til Trandum(Politiets utlendingsinternat)?

Beboerne har fortsatt rettigheter til å bo på et mottak, og de har ikke gjort noe kriminelt.

