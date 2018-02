Stort skadeverk på Kirkevoll skole i natt

KIRKEVOLL: Det var ikke et pent syn som møtte nødetatene og kommunens folk da alarmen gikk på Kirkevoll skole i natt.

Klokka 03:49 natt til torsdag 22. februar rykker brannmannskapene ved Kopstad brannstasjon ut til Kirkevoll skole, etter at en manuell brannmelder var utløst.

– Da vi kom fram så vi med en gang at det hadde vært innbrudd ved at et felt i hoveddøren var trykket inn og på innsiden var det utført hærverk, forteller brannmester Tore Dahl.

Omfattende hærverk

Knuste vinduer og dører, dopapir utover i gangene, såpe på gulvet, papir og gummihansker var lagt i en vask for å rette sluket mens springen sto på fullt og vannet rant over, pluss at et pulverapparat var spredd utover i gangene.

Brannmannskapene varsla politiet som kom raskt til stedet, det gjorde også kontaktpersonen i kommunen. Det redda skolen fra enda større skader, spesielt vannskader.

En politipatrulje traff på tre gutter i nærheten, som ble tatt med inn på politistasjonen. Guttene er i 13- og 14-årsalderen.

– Alle tre guttene erkjente forholdet, alle avhørt sammen med verge, melder politiet i Vestfold på morgenkvisten.

Ses i sammenheng med annet hærverk i Våle

Re kommune tok over ansvaret på stedet i løpet av nattestimene, og det blir rødda i rotet så skolen åpner som normalt fra første skoledag etter vinterferien, mandag 26. februar.

Vaktmestersjef i Re kommune Kurt Schjølberg forteller at Re kommune kommer til å anmelde forholdet. De ser likhetstrekk med flere runder med hærverk i Våle:

– Sist søndag ble det samme gjort på Brekkåsen barnehage og på Våle samfunnshus, som nå på Kirkevoll skole. Døra ble sparka inn og ruter knust, så framgangsmåten er helt lik, men da var det hærverk utendørs, nå er det også innendørs og et mye mer omfattende hærverk på Kirkevoll skole.

Han forteller at Re kommune kommer til å kreve erstatning for skadene. Både vaktmestersjef og politiet understreker at det er for tidlig å si om det er de samme guttene som står bak alt hærverket, sjøl om det er likhetstrekk. Dette skal undersøkes nærmere.

Trist at noen ødelegger så mye for andre

På Kirkevoll skole går det 320 elver og skolen har 57 ansatte i følge Re kommunes nettside.

– Unødvendige pøbelstreker, det er bare trist at noen ødelegger så mye for andre, mener brannmester Tore Dahl på Vestfold interkommunale brannvesens Facebook-side.

