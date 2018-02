REVETAL: Skrytet sitter løst hos familien på fem som opplever Re middelalderdager for første gang.

Se bilder fra Re middelalderdager 2018 – oppdateres!

Re middelalderdager 2018 arrangeres helga 9 – 11. februar på Revetal. Det er mye moro for små og store, og festivalen har blitt en familiefestival i løpet av de ti åra som har gått siden første forsøk i 2008. Dette er de 11. middelalderdagene på rad.

– Det er så mye å finne på – vi storkoser oss!

Familien Tørfoss Erikstad fra Stokmarknes er på besøk hos mormor i Fon, og familien på fem er veldig begeistra. Eldstemann Nikolai Tørfoss Erikstad (4) er i full gang med isfiske på flatmark.

4-åringen forteller at han faktisk spiste fisk hos mormor i går, – men den så ikke sånn ut som dette!

Kristoffer (2 1/2) er høyt og lavt i en haug med halm, og Aleksander (9 måneder) sitter i sele på ryggen til mamma Veronika Tørfoss. Det er mormor Mary Svendsen som har gjengen på besøk i Fon.

– Jeg kom som klimaflyktning til Re, sier hun og ler. Hun har vært på middelalderdagene hvert år med Våra-koret, men gjestene fra nord har aldri vært her før, forteller de. Da er det jo spennende å høre hva de synes?

– Det er kjempeartig, med middelalderklær, middelaldermusikk og middelalderstemning. Skikkelig gjennomført! Også er det helt fantastisk, spesielt for barn og barnefamilier! Det er så mye å finne på, og vi storkoser oss!

Alle aktivitetsstasjonene med isfiske, sverdkutting av epler, pil og bue-skyting på blink, med mye mer, Lodins gård i Ridderdalen – alt sammen er åpent også på søndag.

– Tidligere har vi delt ut kjepphester, helt ukritisk

Oliver Holm (11) har akkurat flytta til Ramnes, og går på Falkensten skole i Horten.

– Vi var her på skoledagene, og det var så moro at jeg ville hit igjen, forteller Oliver til ReAvisa. Han sikter seg inn, og skyter blink med pil og bue.

Ridderselskapet Mentolatum shower for publikum, som ler godt av de rare ridderne til hest. De lager moro også på søndag.

Rundt et av bålene på markedsplassen sitter Alfred (4) og Ingrid Skogseth (2) fra Hof og varmer seg. De bare smiler når lokalavisa spør om det er moro med middelalderdager. De venter på at kjepphestridderskolen skal starte.

– Du veit, vi har delt ut kjepphester helt ukritisk her i alle år. Folk har rasa rundt her, uten å vite helt hva de driver med. Det er under enhver kritikk, mener diakon Ole Hafell – alias Ridder Rolf.

– Endelig har vi innsett at vi må ta tak i det med en skikkelig kjepphestridderskole!

God og grundig kjepphestridderskole

Sammen med Siv Ellen Kristiansen – alias Ridder Ragnhild – gjennomfører de en grundig og god – og morsom – kjepphest-opplæring.

Det blir både trav, galopp, og ikke minst hvordan man elegant rir hvis man skal på besøk til kongen.