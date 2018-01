Hva med å legge søndagsturen hit?

VÅLE: Enten du kommer på ski, til fots, eller parkerer på prestegården for å ta en liten eller lengre runde derifra, så er du velkommen til å legge søndagsturen til Våle prestegård til helga. IL Ivrig har sørga for å kjøre opp skispor rett over gårdstunet.

Søndag 4. februar blir den første av fire søndager framover, der Våle historielag rigger til en liten kiosk og åpner dørene på Våle prestegård fra klokka 12.00 til 15.00.

– Vi koker kaffe, steiker vafler, og serverer både kald og varm saft. Sjokolade kan man få kjøpt, hvis man er fysen, eller ei pølse i brød eller lompe hvis man er sulten, forteller Karl Anders Bråten på vegne av historielaget.

Den eldste «høgstue» i Norge

Svein Olsen forteller om det imponerende løypenettet vi har her i Re denne vinteren. Det følger mange steder den gamle Kongeveien, som også gikk innom Våle prestegård – akkurat som skiløypa gjør nå.

På vei inn på tunet svinger løypa seg rundt en gammel kongehaug, og på vei ut snitter løypa husveggen på den verneverdige prestegården.

Mesteparten av hovedbygningen er fra 1737, mens årringer fra tømmeret i sidebygningen viser at den er fra 1641 – det er den eldste «høgstue» i Norge.

– Vi lager en møteplass med en opplevelse attåt, sier Harald Gjersøe i Våle historielag. Både han og Karl Anders Bråten har hatt omvisninger her, og de tar gjerne folk med på en tur rundt på prestegården på søndag.

Et flott turmål – også på vinterstid

– Det er en opplevelse å se seg rundt her, både ute på tunet og inne på prestegården. Man må ikke kjøpe noe, det holder å komme for en opplevelse. Alle er velkommen, uansett!

Dette er en fin mulighet til å oppleve Våle prestegård på vinterstid. Det er mange arrangement her på sommerhalvåret, med Seinsommerfestivalen som det aller største. På vinterstid begrenser aktiviteten seg til noen møter, og stort sett bare det.

Historielag og idrettslag er enig om at dette er et fint turmål – også om vinteren.

– Så nå legger tilrette for det, i samarbeid. Det ble ønska veldig velkommen i styret, forteller Karl Anders Bråten på vegne av historielaget. IL Ivrig, som tok initiativet, var ikke seine til å kjøre opp løyper.

Parker på prestegården og gå en kort runde

– Det er mulig å gå på ski fra alle byggefelt i gamle Våle, så du trenger ikke bruke bil, forteller Svein Olsen.

– Det er også fullt mulig å parkere på Våle prestegård, og herfra er det kjørt opp både korte og lengre runder med skispor fra prestegården.

– Ute i løypenettet er det allerede flere flotte turmål med blant annet tre gapahuker; en ved Bibo gård, en ved grendehuset i Kleiva og en like nedunder toppen av Ryksåsen syd.

– Her det bare er å slå seg ned, fyre opp bål og grille og kose seg, forteller Svein Olsen. Under ser du kart over løyper fra Skjeggestadåsen til Ryksåsen.

