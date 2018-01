– Tenk hvis man får alt til å klaffe, og er best i verden!

BREKKEÅSEN: Denne sprekingen veit de aller fleste i Re hvem er. Nå veit også landslagsledelsen det. Reingen er en liten telefon unna å gå junior-VM i slutten av januar. Men før det skal han uansett gå Biborennet førstkommende søndag.

Kristoffer Liset (19) har noen dager hjemme i Brekkeåsen til å fordøye Norgescup-suksessen på Beitostølen sist helg.

Der viste han hva han var god for, med en fjerde- og femteplass i kamp mot over 200 av de beste juniorene fra hele landet. Det var mer enn nok til å bli lagt merke til.

Denne uka fikk Kristoffer beskjed om at han er 1. reserve til å gå junior-VM i Sveits i månedsskiftet januar/februar.

«Hvem er han derre Liset ‘a?»

– Mens vi venter på premieutdelingen hører jeg landslagsfolka ett par bord lenger bort nevne navnet mitt. «Hvem er han derre Liset a’?» Da jeg ble ropt opp, ga jeg dem et lite nikk.

Her i Re veit de fleste hvem denne karen er. Sprekingen har utmerka seg i skisporet opp gjennom alle aldersklasser, men også i andre idretter. Han digger alt som har med å være i aktivitet å gjøre – og der det kan kåres en vinner.

Spesielt har han utmerka seg i triathlon:

I Gråtassen satte han først ny rekord, for å slå sin egen rekord året etter. Alle åra på Re VGS vant han Re-triathlonet, der det skal løpes fra Re VGS, svømmes i Langevann, og sykles tilbake til skolen.

Da han som førsteklassing var raskest av alle ble det oppstandelse, og de neste to åra var han helt uslåelig. Tre seire, av tre mulig. Og det til en som ikke gikk toppidrett, ikke idrettslinja en gang.

Kom opp til danseeksamen

Kristoffer valgte vanlig studiespes på Re VGS. – Jeg liker realfag med fysikk, kjemi og litt vanskeligere matte, forteller 19-åringen som veit at nåløyet er trangt for å kunne leve av langrenn.

Men det er den store drømmen.

Likevel, Kristoffer har en back-up: – Jeg har veldig lyst til å jobbe med fornybar energi, og tenker å utdanne meg i den retningen som ingeniør. Det vil være en spennende og viktig jobb.

Men først skal han satse på ski. Etter at han var ferdig på Re VGS i fjor våres, har ferden gått videre til Meråker og langrennslinja der. Her går han i klasse med 40 andre skiløpere fra hele landet.

Kristoffer skryter av en tett oppfølging med trenere, og som den allsidige karen han er liker han at det ikke bare går i ski – men mye annet moro også.

– Jeg kom opp i danseeksamen før jul. Jeg dansa i fire timer og var helt skutt etterpå, forteller Kristoffer, som setter pris på all slags aktivitet – også dans. – Det er god trening, og jeg liker å danse.

– Laga våre egne sprintstafetter på Bibo

Han skal også gjennom volleyball, turn, stup, fotball, innebandy, med mer – men med langrenn parallelt hele veien.

– Det er langrennstrening hver morgen og kveld, og ei økt midt på dagen med noe helt annet – som for eksempel dans eller turn.

Kristoffer har aldri likt å sitte stille. Han har digga alt som kan konkurreres i, enten det er å løpe fortest, løfte tyngst, eller hoppe høyest.

– Jeg er nok et skikkelig konkurransemenneske, innrømmer han. Aller mest moro er ski.

– Da vi gikk på Kirkevoll var det bare ti – femten minutters friminutt, men skia måtte vi få på – og kanskje rakk vi maks ett par korte runder før det ringte inn igjen.

Kristoffer er nærmest oppvokst på Bibo, med pappa Espen, mamma Inger Synnøve og storesøster Mette som aktive skiløpere. Bibo var lekeplass året rundt, bare noen få minutter hjemmefra.

– Det var veldig gøy med poenglangrenn. I tillegg laga vi egne treninger. Vi arrangerte sprintstafetter, der vi hele tida passa på å ha javne lag så det ble stor spenning!

– Tenk å være den beste i hele verden i noe…

Det sosiale er mye av grunnen til at det ble ski, når Kristoffer skulle satse. Han kunne blitt knallgod i mye, spesielt triathlon, men der var han så å si aleine fra Re.

Når det gjelder langrenn, er det et stort Ivrig-miljø med mange gode kompiser.

En annen ting er at allsidigheten til Kristoffer kommer til nytte. – Langrenn er variert i seg sjøl. Du må være sterk i hele kroppen, i bein og armer, mage og rygg.

I tillegg må du være sterk psykisk. – Det er noen ganger jeg tenker «hvorfor driver jeg med dette?». Det er ikke alltid like godt å vite. Det gjør dritvondt, og du presser deg så du nesten spyr. Det er mye slit.

– Men jeg liker nok å pine meg sjøl littegrann. Og ingenting er bedre enn å komme i mål med følelsen av at «nå gikk det bra»! Tenk hvis man får alt til å klaffe, og er best i verden. Ingen i hele verden er bedre enn deg på akkurat dette, liksom.

Kristoffer holdt på å miste drømmen, forteller han til ReAvisa. Før Norgescup-suksessen sist helg hadde lufta nesten gått ut av ballongen.

Men så kom hans beste resultat noensinne – så langt. Nå er Kristoffer heltent igjen:

Kyssesyken ødela mye over ei lang tid

– Jeg tok et enormt steg fra Gutter 16 til Menn 17. Det var da jeg så at jeg kunne henge med i toppen. Men så fikk jeg kyssesyken og det gikk to og en halv måned uten trening. Jeg har egentlig ikke helt kommet meg igjen før nå.

I fjor var han sliten og kom bakpå med både skole og trening. Det ble tungt, men Kristoffer valgte likevel å ha trua på at det skulle lette – og det har det endelig gjort: – Ja, jeg har en helt annen følelse nå!

– Jeg har tenkt at det snart måtte løsne igjen. Men at det skulle skje nå, kom som et sjokk! Nå har jeg bare løst til å holde på til jeg er best!

Han ser at det er mulig å bli best – også med inspirasjon fra tidligere klassekamerater. Det er ganske utrolig at en liten plass som Re har så mange som hevder seg i så mange idretter.

– Jeg har gått i klasse med Iver (Knotten, sykling, red. anm.), Jeanette (Hegg Duestad, skyting), Tobias (Gran, fotball), med flere, og jeg lar meg inspirere av det de får til i sine idretter. Det er gøy at vi kommer fra en liten plass og har så mange gode idrettsutøvere.

– Vi drar hverandre opp, forteller Kristoffer, som er en av fire topp-utøvere i hver sin idrett – alle fra samme årskull i Re.

Helt topp å vokse opp i Re

Å vokse opp her i Re er helt topp. Vil du være aktiv, har du mye å velge i. Kristoffer hadde verdens beste lekeplass Bibo rett borti gata, og han gikk på ski til skolen – også på ungdomsskolen.

Skisporet ligger ferdig oppkjørt 200 meter fra husveggen på Brekkekollen.

Nå bruker Kristoffer dagene hjemme hos mamma og pappa til å trene – selvfølgelig – og til å nyte triumfen på Beitostølen.

Han er nå blant de beste juniorene i landet og er 1. reserve til junior-VM. Fire kommer til VM, han er med det rangert som den femte beste i hele landet. Å få konkurrere i junior-VM hadde vært utrolig stort – så stort at det finnes nesten ikke ord.

– Jeg har så løst atte fy. Det hadde vært julaften og bursdag på en gang – minst. Jeg må nesten dra på hytta og prøve å glemme det litt, sier Kristoffer med et stort smil.

Telefonen kan komme helt opptil ett par dager før VM går av stabelen i månedsskiftet.

Men først skal han gå ski-NM på Gåsbu på fredag, der bare de ti beste juniorene i landet får være med og konkurrere mot de beste seniorene. Søndag skal han gå Biborennet på hjemmebane, det var noe av det første han sa til lokalavisa etter suksessen på Beitostølen.

Han fikk ikke gått i fjor, men er klar i år. Her vil han nok være en stor helt for de yngre Ivrig-løperne, akkurat som de eldre klubbkameratene Simen Gunhildstad og Thomas Kjær var for ham.

Frykter en klubbkompis mest i Biborennet

– Simen var den beste i klubben, og Thomas gikk jo på NTG. De var heltene mine, men de syntes nok at jeg var litt hyper og masete til tider da jeg fløy i beina på dem.

– Og nå blir du et forbilde for nye, masete unger?

– Tja, si det, men det er artig da – sjøl om jeg ikke føler meg så god. Jeg får prøve å være frisk og rask ungdom og være med så mye jeg kan. Som for eksempel å bli med i Biborennet.

– Og der er det bare å flise fra alle og enhver?

– Det kan man aldri vite før man går, men at jeg er en favoritt kan jeg være med på, innrømmer Kristoffer.

Å være totalraskest er målet, og han frykter en klubbkamerat mest:

– Markus Grytnes er i god form, og sjøl om han er yngre enn meg kan det være at vi havner i samme fellesstart. Han kan bli en harding, spår Kristoffer.

Reiser til fjells for å kople litt ut

En skole der det satses på idrett har en litt alternativ ferieavvikling. Nå på nyåret har elevene noen uker fri. Så det bærer nok til fjells og på hytta til uka for å kople litt ut, i påvente av om det blir et junior-VM eller ikke.

Det blir nervepirrende dager framover. Etter strålende innsats på Beitostølen er VM-deltakelse en liten telefon unna. – Jeg kan nesten ikke håpe på at noen blir sjuke, men du veit. Skulle anledningen komme, kan jeg ikke si annet enn at jeg jubler for det!

– Hva skal du slå ihjel tida med på hytta da?

– Det blir vel å stå på ski, der også. Kanskje lage en hoppbakke, som vi gjorde da vi var små. Da hoppa vi på ski i ti timer i strekk, husker jeg – bare for å hoppe litt og litt lenger.

På lengre sikt gleder Kristoffer seg til NM i 2019 – da arrangeres NM i skiløyper han kjenner godt, ved skolen på Meråker. – Det blir nesten som hjemmebane, det også. Jeg skal gjøre alt for å komme meg dit!

Se Kristoffer i løypa i Biborennet

Til helga går Biborennet 2018 med første start søndag 14. januar klokka 11.00. Rennet teller som kretsmesterskap i langdistanse, med klassisk stil og fellestart. Rennet vil gå til langt utpå dagen.

Her har du muligheten til å se våre lokale skitalenter på nært hold, etter fantastiske prestasjoner i Norgescup på Beitostølen helga før Biborennet.

Klassene 8 – 12 år er først ut, deretter går det et barneløp for alle under 8 år før KM-klassene fra 13 år og oppover avvikles fra cirka klokka 12.30.

Rennet er også seedingsrenn for Ungdomsbirken, så her vil nok flere unge lokale talenter har stor lyst til å vise seg fram på hjemmebane.

Skulle du ønske å teste gliden sjøl, er det fantastiske muligheter som venter deg her i Re. I løpet av denne uka er det også kjørt opp løyper til Revetal, så nå kan du ta skiene fatt når du skal på handletur.

– God skitur!, ønsker Re kommune på sin Facebook-side.

Poenglangrenn starter opp tirsdag

– Vi har nå flotte forhold i hele anlegget vårt, og starter derfor opp skiskole og poenglangrenn på Bibo tirsdag 16. januar, melder IL Ivrig på sin nettside:

– Oppstart skiskole klokka 18.00, oppstart poenglangrenn klokka 18.30, og oppstart vaffelpresse fortløpende etter poenglangrenn. Erfaringsmessig blir det lang kø ved påmelding første gangen, så møt opp tidlig. Det blir åpent for påmelding fra cirka klokka 17.15.

