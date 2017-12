Se Re-året i bilder – vi oppsummerer nyhetsåret 2017

RE: Nyheter, næringsliv, kultur og idrett – 365 Re-dager oppsummert på 6 minutter.

2017 går mot slutten, og for et år det har vært – og for en fin plass på jorda vi lever på, her i Re!

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år – med å oppsummere det gamle.

Takk til alle vi har møtt og snakka med, enten det har vært i glede eller sorg, eller det er noe vi må ta tak i, løfte fram, få opp til diskusjon.

Vi gleder oss til et nytt ReAvisa-år! Her finner du planen for 2018.

