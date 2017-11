Feira sju flotte år i Ivrig – nå blir de Re FK-spillere

FON: Ikke alle fotballavslutninger er bare fest og moro – noen ganger er det litt vemodig også. For på torsdag var en sju år lang Ivrig-epoke over for Jenter og Gutter 11 og 12 år.

Torsdag 2. november var det klart for IL Ivrig sin fotballavslutning for de som er født i 2007 til de som er født i 2005. Det var totalt fem lag, men for to av lagene var det en ekstra spesiell kveld:

Jentene og guttene som er 12 og 11 år gamle hadde nemlig sin siste Ivrig-avslutning – for nå tar de skrittet opp i Re FK.

Få, men ivrige jenter

Jenter 12 år er åtte spillere, men de har fullført sesongen med litt hjelp fra naboklubben Ramnes IF og opplevd mye sammen.

De var med på Sommarland-cup i Bø, hvor de også bare var åtte spillere, men greide å spille en veldig bra 7-er-cup, i følge trenerne.

Jentene sjøl syntes Bø-cupen var noe av det mest morsomme de hadde vært med på sålangt i fotballkarrieren, som fortsetter på Re FK.

Mange Ivrig-gutter

Men det var ikke bare jenter 12 som skulle si farvel til Ivrig – det skulle også Gutter 12 år.

De er en veldig stor gjeng i motsetning til jentene på samme alder – men akkurat som jentene har gutta også opplevd mye moro!

I sommer var de med på Norway Cup, hvor de spilte en kamp mot et lag fra Ghana.

– Målet vårt var å score ett mål den kampen, og det klarte vi. Sjøl om vi tapte 7 – 1, ler trener Roar Gunnerød på avslutningen.

Ellers har guttene også deltatt i cup i Fix Arena, spilt en utrolig god kamp mot Hof/Hvittingfoss/Svarstad, og fått veldig mange nye spillere inn på laget i løpet av fjorårets vinter.

Flere gode fotballopplevelser står for tur – i Re FK

Gutta gleder seg til enda flere fotballcuper – da med Re FK – og håper ekstra mye på at de får delta på Dana Cup.

– Det beste minne med Ivrig er Norway cup, oppsummerer gutta sju år i IL Ivrig.

På avslutningen hadde trenerteamet som har fulgt lagene gjennom tida i Ivrig, satt sammen en presentasjon med bilder og minner som ble vist på storskjerm. Det var en fin oppsummering av ei fin Ivrig-tid.

