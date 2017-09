– Skulle det være en hollandsk krukke, kanskje?

RAMNES: Mange gjorde nok et kupp sist helg, da Våra-koret arrangerte sitt årlige loppemarked – med en innholdsrik auksjon på søndag.

Lørdag 23. og søndag 24. september var det klart for Våra-korets tradisjonelle loppemarked på høstparten. De siste åra har det finni sted på Elverhøy i Ramnes.

Mange gjorde nok et kupp!

Mest folk var det på lørdag – da var det hektisk, forteller dugnadsgjengen. Søndag var det auksjon og posesalg etterpå.

Det ble budt friskt på auksjonen, og mange gjorde nok et kupp!

Et mokkaservice fra Egersund til 800 kroner, eller 11 Nora Gulbrandsen-dekorerte tallerkener fra Porsgrunds Porselen til 1.100 kroner.

En langeleik gikk for en hundrelapp, en lutt for 200 kroner, og gamle melkespann gikk for fra 450 til 550 kroner. En flott juleduk gikk for 200 kroner.

En mink som auksjonarius forsikra «at var dau» gikk for 150 kroner, mens en fin sølvrev kom opp i 500 kroner.

Viktig dugnadshelg for koret

Loppemarkedet er den viktigste inntektskilden til drift av Våra-koret, og alt gjøres på dugnad. Med et kjøp her støtter du et viktig kulturinnslag i bygda.

Loppegeneralen Ingegerd Holt Brattestå er godt fornøyd med salget og gleder seg allerede til neste loppemarked, forteller hun til ReAvisa.