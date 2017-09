I kveld inviterer Lukas og Rema-gjengen til åpningsfest!

REVETAL: – Det er et lite «glad-kaos» her, sier en strålende fornøyd Lukas Ljøterud. For dette er en drøm som endelig har gått i oppfyllelse, ni år etter at planene om en ny butikk første gangen ble skrivi om i lokalavisa.

Vi må spole tilbake til høsten 2008, da sa butikksjef Ljukas Ljøterud (36) ved Rema 1000 på Revetal følgende til ReAvisa:

På nyåret 2009 skulle en splitter ny butikk stå klar, ikke så langt unna der butikken nå faktisk står ferdig, åtte år etter først planlagt.

Åpningsfest i kveld!

– Det har vært en lang prosess, det er det ingen tvil om. Drømmen om en ny butikk har vært så nærme hele veien, men vi har venta ekstremt lenge på at det skulle bli noe av, sier Lukas til ReAvisa.

Og nå som butikken står der, flunkende ny og fin, er det etter at konkurrenten Martin Gran, Meny-kjøpmann og sentrumsutvikler på Revetal, har bygd butikken for Rema 1000.

Martin Gran innrømte ved byggestart for et snaut år siden at «det er litt rart» å bygge en butikk for konkurrenten.

– Jeg må jo innrømme det. Men Rema-butikken er en viktig del av tilbudet på Revetal, som en helhet. Da er det bare hyggelig å hjelpe – også en konkurrent.

En viktig del av sentrumsutviklingen

Sjøl om dagligvare er den viktigste delen av driften til kjøpmannsfamilien, som det har vært gjennom mer enn 100 år, så har fokuset blitt mer og mer på eiendom og sentrumsutvikling de seinere åra.

– Poenget er å gjøre Revetal så bra som mulig, sånn at folk kommer hit. En større Rema-butikk er med på å gjøre Revetal som en helhet bedre, fortalte Martin til ReAvisa.

Så etter at det har sitti langt inne å få realisert planene – og det skjer med god hjelp fra konkurrenten – er det ikke rart at butikksjefen og hans stab jubler over at det nå endelig har løsna:

En splitter ny butikk gjøres klar til åpningsfest i kveld onsdag 20. september klokka 18.00.

– Det er litt «glad-kaos» her nå!

Overalt monteres det hyller og fylles på med varer. Det ser ut som et eneste stort kaos, men sjefen har full kontroll:

– Vi er i rute, med alt som er på vei inn av stort og smått. Det er litt «glad-kaos» her nå, sier han med et smil.

En ny, større og bedre butikk betyr også at det blir flere ansatte. I første omgang har Lukas økt staben med en full stilling til, pluss økt eksisterende stillinger tilsvarende to hele stillinger til.

– Jeg regner med at det vil bli snakk om å øke enda mer, men vi må først se an litt. Men alt skulle tilsi at vi trenger enda mer arbeidskraft i tida som kommer, forteller Lukas.

Totalt jobber det nå 12 faste ansatte på Rema 1000 Revetal, pluss fire mer eller mindre faste helge- og ferievikarer.

Straks rulles den røde løperen ut

I kveld rulles den røde løperen ut med snorklipp klokka 18.00, Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller, og det blir servering av vått og tørt.

Lukas har finni fram den kjente Rema-motorsaga fra reklamen og sveiva over hele butikken så det er 20 prosent rabatt på rubbel og bit – så lenge du har Æ.

– Vi håper på full parkeringsplass og stinn brakke – det er plass til noen tusen mennesker i den nye, store, flotte butikken – så det er bare å komme!

