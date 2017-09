To på tinget fra Re?

VÅLE/RAMNES/OSLO: Det kan sitte to reinger i denne salen etter valget; en fast møtende representant og en vararepresentant – fra hver sin blokk.

Vestfold er blitt kalt «vippestaten», og kampen om statsministerposten kan bli avgjort i Re. De to reingene det er snakk om representerer hver sin blokk:

Morten Stordalen og Fremskrittspartiet ønsker fortsatt en blå-blå regjering, med Erna Solberg (H) som statsminister.

Per Asbjørn Andvik og Senterpartiet ønsker et regjeringsskifte til en rød-grønn regjering, med Jonas Gahr Støre (AP) som statsminister.

Første fra Re på 101 år

Morten Stordalen (48) fra Brekkeåsen har gått gradene, fra folkevalgt i kommunestyret i gamle Våle kommune, varaordfører i Re, 4. vara til Stortinget, 1. vara til Stortinget, og nå på sikker plass foran årets valg – for første gang.

Han legger seg ikke bakpå av den grunn. – Det tar tid å komme inn i alt det som skjer på Stortinget. En får enormt mange innspill, du møter haugevis med organisasjoner, og så skal du sortere ut og få noe vettugt ut av det.

Nå er han sulten på flere utfordringer: – Ja, veldig! Jeg er egentlig mer sulten nå enn noen gang. Det sies at den første fireårsperioden er opplæring. Først krabbe, så gå – og nå er jeg klar for å løpe!

Denne perioden har han konsentrert seg om familiepolitikk og samferdelspolitikk: – Jeg er stolt av det vi har fått til!, sier han til ReAvisa – les mer om det i valgnummeret til ReAvisa.

Morten Stordalen var den første stortingsrepresentanten fra Re på 101 år da han ble valgt inn til fast plass ved forrige stortingsvalg. Før det igjen var han 1. vara, akkurat som en annen reing kan ligge an til å bli i den kommende perioden:

Henger i hæla på Kathrine

Per Asbjørn Andvik (54) fra Ramnes står på 2. plass på Vestfold Senterpartis liste. Blir Senterpartiets stortingskandidat Kathrine Kleveland fra Holmestrand valgt inn, må han belage seg på en vara-tilværelse.

Per Asbjørn Andvik og Morten Stordalen kjenner hverandre fra lokalpolitikken her i Re, og de kan møtes igjen på Stortinget etter valget.

Per Asbjørn har allerede spurt Morten om tips til hvordan en vara-tilværelse kan arte seg. – Jeg må jo være parat, hvis det skulle bli en realitet, sier en spent Per Asbjørn til ReAvisa.

– Ja, Per Asbjørn har vært på tråden, bekrefter Morten Stordalen. Han veit godt hvordan vara-tilværelsen arter seg.

Kjemper for at det ikke skal skje, men…

Kampen kan stå mellom hele fire partier når det gjelder det sjette og siste mandatet fra Vestfold. Basert på fylkesmålinger gjennom våren, sommeren og høsten er Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og Senterpartiet med i kampen.

Går det til Arbeiderpartiet, vil partiet øke fra to mandater i denne perioden til tre etter valget. Går det til Høyre, skjer det samme – fra to til tre. FrP kjemper hardt for sitt andremandat. Glipper det, betyr det at FrP går tilbake fra to til ett mandat.

Senterpartiet har vært inne i flere målinger nå og da, og hvis det slår til går partiet fra ingen Vestfold-mandater til ett.

– Nå kjemper jo jeg for at Senterpartiet ikke skal bli representert på Vestfoldbenken, men det er klart skulle det skje, har jeg sagt at jeg kan hjelpe Per Asbjørn på det praktiske plan, sier Morten til ReAvisa.

– Hva man må gjøre og ikke gjøre, det er en hel haug med formaliteter.

Vestfold Senterparti har en stortingsplass i sikte

Senterparti-toppene kjemper for setet de har i sikte i Vestfold, for å kunne være med på å hindre fortsatt Høyre- og FrP-styring av landet.

– Det har vært flere veldig gode meningsmålinger der Senterpartiet får et mandat i Vestfold, og sånn vil vi ha det helt inn til valgresultatet er klart, sa Kathrine Kleveland og Per Asbjørn Andvik til ReAvisa da følget besøkte Re tidligere i valgkampen.

Morten Stordalen lover å ta godt i mot sin sambygding, hvis han skulle komme i vara-posisjon og måtte møte på Stortinget når det trengs i den kommende perioden.

Det er noe av det beste med det norske politiske systemet, mener Morten: – Vi jobber sammen og er politiske kolleger, sjøl om vi er politisk uenig. Vi er romslige og greie med hverandre uansett hvor stor den politiske avstanden kan være.

Fem så å si sikre plasser på Vestfoldbenken:

De to største partiene i landet er desidert størst også her i Vestfold: Arbeiderpartiet og Høyre.

I målinger gjennom vår, sommer og høst har både Arbeiderpartiet og Høyre to sikre seter hver. FrP har ett sikkert sete. Da gjenstår det ett sete.

Det blir spennende å se hvem som stikker av med det sjette og siste Vestfold-mandatet, som fire partier kjemper om: Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og Senterpartiet.

Det vriene utjavningsmandatet fra Vestfold

Når det gjelder utjevningsmandatet gikk det til KrF ved forrige stortingsvalg, og SV i stortingsvalget før der igjen. I år kan det i praksis gå til hvilket som helst parti som kommer seg over sperregrensen; MDG, Rødt, Venstre, KrF, SV, med flere.

Mister KrF utjevningsmandatet går partiet fra en representant til null. Skulle SV kapre det tilbake, går de fra null til ett. Det siste gjelder alle de andre partiene som kan være i med i kampen om utjavningsmadatet i Vestfold.

Men dette med utjavningsmandat er mer vrient å spå, siden det deles ut som følge av nasjonale valgtall og avgjøres i størst grad av velgere ellers i Norge.

