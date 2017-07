Hva med Birkebeinere i rundkjøringene her?

REVETAL/RE: Nå som vi snart blir en del av Tønsberg kommune, bør vi benytte anledningen til framheve Re-historien og Re-identiteten litt ekstra, mener Tove Øygarden (H).

Det var i et kommunestyremøte tidligere i år at Tove Øygarden (H) kom med ideen. Hva med Birkebeinere i rundkjøringene, for eksempel?

Spesielt viktig nå som Re forsvinner som kommunenavn

– Slagene på Re i 1163 og 1177 er en viktig del av norgeshistorien, som faktisk har funnet sted i vår kommune. Særlig slaget i 1177 er godt dokumentert og skildret i både Heimskringla og i Fagrskinna.

– Dette slaget markerer et viktig punkt i borgerkrigstiden i Norge. I 2010 ble det kasta nytt lys over slagene, da det ble finni pilspisser og andre gjenstander som man med stor sikkerhet kan si stammer fra Slaget på Re.

– Med disse to slagene har Re kommune uten tvil en ganske unik og ikke minst spennende historie, understreker Tove Øygarden. – En viktig kulturarv å ta vare på!

– Vi mener det er spesielt viktig at vi markerer dette når vi snart blir Tønsberg, og Re forsvinner som kommunenavn.

Gjerne flere markeringer i tillegg til Re middelalderdager

– I ti år har kommunen markert disse slagene i form av Re Middelalderdager – en festival som stadig er i utvikling, og som ivaretar det historiske aspektet på verdig vis.

– Noen vinterdager i året fylles Revetal-området med ild, lys, dans, musikk og mye mer, slik at vi som ønsker det kan være med på en ferd tilbake til middelalderen.

– Re Høyre mener at Slagene på Re er en unik historie for Re kommune, som vi skal være beviste på og stolte av, som vi gjerne kan markere også utenom middelalderdagene, og foreslår følgende:

– Vi tenker oss en eller annen form for markering i Revetal-området, slik at når du kommer kjørende utenfra får en påminnelse om at i dette området fant faktisk slagene sted.

Birkebeinere i rundkjøringene?

Det kan være veldig enkelt i form av vimpler med et symbol og teksten ”Slaget på Re” i flaggstenger gjennom Revetal slik vi ser det under Middelalderdagene.

Ønsker vi å gjøre mer ut av det, kan man for eksempel utsmykke rundkjøringene eller andre områder på Revetal og ellers i kommunen.

Hva med birkebeinerfigurer, for eksempel?

– Mulighetene er mange, og jeg er sikker på at de kreative ansatte vi har i kulturavdelingen vår har flere gode forslag enn hva jeg kan komme på, sier Tove Øygarden.

– Som eksempel kan jeg jo nevne lampene i Lampeland, porselenskopper i Porsgrunn, bjørner i Flå – med Bjørneparken, og så videre.

Flere gode ideer?

– Jeg håper kommunestyret synes dette er en god ide, og Re Høyre ber om at ordføreren vil ta dette med seg til kulturetaten slik at de kan jobbe med dette, avsluttet Tove Øygarden sin interpellasjon i kommunestyret.

Hun ønsker seg en politisk sak på dette ved en seinere anledning. Bestillingen har kulturkontoret på Revetal tatt i mot med åpne armer, kjenner ReAvisa dem rett.

Hva mener du? Er det en god ide å ta vare på Re-identiteten inn i en ny og større kommune?

Og har du forslag til gode ideer – skriv gjerne i kommentarfeltet i bunn av saken!

