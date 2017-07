– De blir ikke friske, bare fordi det er sommer!

BRÅR: Pårørende er fortvila over at Re kommune dropper utkjøring av middag til hjemmeboende, pleietrengende eldre i sommer. Alternativet som foreslås er kafeen på Re Helsehus. – Min mor kommer seg ikke ut døra i sitt eget hus engang!

Med bakgrunn i konsulentrapporten som ble framlagt for våre folkevalgte, har Re kommune bestemt seg for å spare penger:

«Sommeren 2017 vil hjemmehjelperne i Re ikke kjøre ut middag til hjemmeboende. I denne perioden må mottakere av middag kjøpe middagsmat i butikk eller på Café Kilden», heter det i beskjeden fra Re kommune på egen Facebook-side.

I kommentarfeltet koker det. – Dette går ikke an! Skammelig! Har de dårlig helse og får mat hjem blir de ikke plutselig friske nok nå!, skriver «Pårørendeaksjonen».

En annen aksjonsgruppe «Verdig eldreomsorg» har også kasta seg inn i debatten med krasse utsagn.

En ReAvisa-sak om rekordoverskudd i Re kommune i fjor settes opp mot det mange mener er et smålig kutt som går utover de svakeste.

– Hadde de klart å handle middag sjøl, hadde de ikke fått dette tilbudet i utgangspunktet!, skriver en, og en annen: – Stakkars de som ikke har pårørende i nærheten!

Vurderer å politianmelde Re kommune

ReAvisa har fått kopi av klage fra en pårørende, Anne Trine Smidsrød (60).

Hennes mor Valborg Lie (89) bor hjemme på Jarberg. Hun er dårlig til beins, og er helt avhengig av middagen hun får tilkjørt tre ganger i uka.

– Nå er det mange som er rasende! Jeg har vært fornøyd i alle år med Re kommune, det har vært noen runder tidligere – men det er blitt ordna opp i. Blir ikke dette ordna opp i, vil vi politianmelde Re kommune for tjenesteforsømmelse.

I ti år har Anne Trine, som er yngst i en søskenflokk på fire, hjulpet sin alzheimersjuke mor sammen med søsknene. Sånn sett har deres mor, med fire barn, vært heldig. Men det røyner på for søskenflokken.

De har søkt om plass på Re Helsehus, men fått avslag. – Mor er utrygg i sitt eget hjem, og dette hjelper ikke på: Nå skal hun ikke engang få hjelp til skikkelig ernæring gjennom sommeren?

– Sulte i hjel i sitt eget hjem?

Og det finnes dem som ikke har noen til å kjempe for seg, og heller ingen som kan ordne med middagsmat gjennom sommeren. – Skal de sulte i hjel i sitt eget hjem?, spør Anne Trine.

Brevet fra Re kommune provoserer. Der nevnes kafeen på Re Helsehus som et alternativ. – Mor har allerede falt stygt bare ved å bevege seg i sitt eget hus. Det er helt umulig for henne å komme seg til Revetal for å spise middag.

– Det er en grunn til at man får slike vedtak i utgangspunktet. Det er med grunnlag i et lovverk, og det kan vel ikke settes på pause – bare fordi det er sommer?

– Det er ingen ved sine fulle fem som forstår dette, mener Anne Trine, som setter et stort spørsmålstegn ved lovligheten av å oppheve et vedtak i brevs form noen dager før det settes i verk.

Torsdag kom brevet, mandag stoppa utkjøringen av middag.

Hun er også provosert over hvordan beskjeden ble overlevert. Hjemmetjenestens ansatte ble brukt som bud.

– Jeg har lova å ikke henge ut noen ansatte, de gjør en fantastisk jobb – men jeg kan si så mye som at de ga oss brevet med tårevåte øyne.

– Aner ikke hvordan jeg skulle klart meg

Valborg Lie (89), Anne Trines mor, har jobba et langt liv i skatteetaten.

– Jeg starta på Ramnes ligningskontor, minnes 89-åringen. – Så jeg veit da godt at vi betaler skatt og avgifter. Da skulle det vel dryppe litt på de som trenger det? Det er en skam!

– Hvordan skulle du klart deg gjennom sommeren, hvis ikke du hadde hatt familie som stiller opp?

– Nei, tenk – det aner jeg ikke. Jeg er heldig som har noen, det er verre for de som ikke har noen. Det er dem vi må slåss for nå, mener Valborg.

Konsulentrapport: Kan spare 11,5 millioner

Det innleide konsulentfirmaet KPMG anslo i sin rapport at det er mulig å drifte helse- og omsorgstjenestene i Re kommune opptil 11,5 millioner kroner billigere.

Rådmannens ambisjoner strekker seg til innsparinger på 6,3 til 8,7 millioner kroner. Hjemmetjenester var den største innsparingsposten.

– Greit å spare penger, mente våre folkevalgte i kommunestyremøtet i februar i år, – men ikke hvis det betyr dårligere tjenester.

Nå ser vi konsekvensene av innsparingene?

«Hjemmetjenesten har forbedret sine oppdragslister»

I klagebrevet, som er sendt Re kommune og kopi til ReAvisa, står det blant annet:

«Det heter at «hjemmetjenesten har forbedret sine oppdragslister». Slik undertegnede ser det er den eventuelle forbedringen bare for tjenesten sjøl og dens budsjett!», skriver Anne Trine Smidsrød.

«Hva som er forbedringen for bruker og mottager av disse tjenestene har jeg vanskelig for å se, og jeg synes at det går over alle støvleskaft å dytte mer over på den sjuke og deres eventuelle pårørende!»

Utkjøringen av middagsmat er stoppa i perioden 26. juni til og med 6. august, ifølge Re kommune.

– Dette er ikke greit, mener Anne Trine. – Spesielt for alle de som ikke har noen til å kjempe for seg, og som vil sitte sultne hjemme gjennom sommeren.

– De blir ikke friske, bare fordi det er sommer!

