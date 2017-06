Hvordan takle en telefonsvindler? Sjekk her!

RE/AUSTRALIA: Telefonsvindlerne ringer og ringer om dagen. Her er en måte plage svindlerne tilbake på.

Terje Gran (38), oppvokst i Re, bor og jobber nå i Australia, ble filma av arbeidskollegene i Hyper Games da han ble oppringt av en telefonsvindler.

Nå går videoklippet viralt:

Terje gjør seg dum og sløser bort så mye av tida til svindleren han bare klarer.

– Min tanke er at jo lengre du er på telefon med en svindler, jo dyrere blir det for han i forhold til tellerskritt – så jeg prøver alltid å bare være på telefon så lenge som mulig, forteller han til ReAvisa.

I tillegg rekker han å svindle færre folk den dagen, pluss at det kan jo være at de tar hintet og slutter å ringe bare for å sløse bort tida si.

Ny rekord på kontoret

Hyper Games er stolte av sin medarbeider, som innehar en prestisjetung førsteplass:

«Terje Gran har den nye rekorden med å trolle telefonsvindlere. Han lot dem holde på i 40 minutter før han satte dem på vent – og gikk ut til lunsj. God stemning!»