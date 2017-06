To biler bulka i Bjerkeveiskillet – en mista lappen

BISPEVEIEN: En varebil har akkurat ikke rekki inn på Bispeveien før en personbil smalt i siden, forteller vitner på stedet. Det endte med førerkortbeslag for føreren av varebilen, melder politiet.

Alle nødetater rykker ut etter melding om trafikkulykke, melder politi, brannvesen og ambulanse rett over klokka 16.00 onsdag 7. juni. Nødetatene er kjapt på stedet.

De melder at det er til sammen fire personer involvert i ulykken, der to biler har bulka i Bjerkeveiskillet nord for Revetal sentrum. Bjerkeveiskillet er der hvor Hengsrødveien kommer inn på Bispeveien.

Politiet beslagla førerkortet på stedet

Ingen skal være alvorlig skadet etter sammenstøtet – alle er oppe og går. De involverte blir sjekka ut av ambulansepersonell.

Ifølge folk på stedet har en varebil kommet fra Hengsrødveien, prøvd å slenge seg ut på Bispeveien sørover – men ikke hatt god nok luke på en personbil som kom nordover fra Revetal.

Personbilen traff bakparten på varebilen så den er blitt stående i grøftekanten, mens personbilen fikk knust fronten og forstillingen, og har skrensa ut på jordet.

Føreren av denne bilen ble lagt på båre og tatt med i ambulansen. Det skal ikke være snakk om personskader, ifølge en oppdatert melding fra politiet i Vestfold på Twitter.

Føreren av varebilen, en mann i 50-åra fra Estland, blir anmeldt for forholdet. Førerkortet hans ble beslaglagt av politiet på stedet.

Bilberging er på stedet og rydder opp en snau times tid etter ulykken.