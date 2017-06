Årets happening på Bibo: «Brekke Challenge» – SE VIDEO!

BIBO: Tvillingene Thomas og Stian vedda 5.000 kroner på at de skulle slå hverandre på 5.000 meter. I dag, på brødrenes bursdag, gikk duellen av stabelen på Bibo. SE VIDEO OVER!

«Brekke Challenge» starta med et veddemål mellom tvillingbrødrene i fjor.

Siden da har planleggingen gått sin gang, og pengebeløpet blir mindre og mindre viktig for hovedpersonene.

– Jeg er så nervøs atte!

Før starten gikk lørdag 3. juni – på tvillingenes 28-årsbursdag – var det æren som sto på spill.

– Jeg er så nervøs atte, sa de to tvillingene i munnen på hverandre til ReAvisa fem minutter før start.

For i Facebook-eventet har det gått for seg: Kompisene skjønte kjapt at tvillingkampen var en happening som ikke kunne forbigås i stillhet. Ganske kjapt ble det en snakkis i bygda.

Flere og flere meldte sin interesse på eventet – over 200 i tallet. Ett veddemål er blitt til flere.

Nå må taperen i tillegg til å punge ut med 5.000 kroner stå for stand-up på Fjellborg på bursdagsfesten i kveld, etter løpet.

Ingen av de liker å tape – eller å stå på scenen.

Aktive Ivrig-gutter i oppveksten

Både Thomas og Stian har vært aktive i ski- og fotballmiljøet på Bibo opp gjennom oppveksten og ungdommen.

Det var fram til 15-årsalderen, men etter det har det vært heller sporadisk med trening. Ingen av tvillingene vil si de har trena spesielt mye foran Brekke Challenge.

Facebook-eventet avslører noe annet. Der røper innleggene både trening og dissing av hverandre, alt for å psyke ut hverandre – og ta seieren.

Thomas trakk det lengste strået

Til slutt vant Thomas – som også var først ute for 28 år siden i tvillingfødselen.

– Jeg hadde aldri helt kontroll, jeg var redd for han i starten. Men heldigvis fikk jeg trekki litt fra og hadde ei luke da jeg ble skikkelig sliten på slutten, forteller seierherren.

Taperen var ved godt mot: – Bursdagsfest blir det uansett! En skikkelig fest på Fjellborg!

Mange i kompisgjengen har hjelpa til med arrangementet, men sju – åtte har vært den harde kjerne.

De anslår rundt 300 oppmøtte på Bibo. Det vil si seks ganger så mange som på en gjennomsnittlig Re FK-kamp.

Speaker Aasmund Klausen spurte spørsmålet alle lurte på: – Blir det noe «Brekke Challenge» i 2018?

– Det kan jeg aldri tenke meg, svarer seierherren Thomas Brekke – med full støtte fra tvillingbroren.

Se video av oppgjøret i toppen av saken!