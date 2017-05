Tett med traktorer: – Vi får flere tomler opp enn tuting

REVETAL: Vi er vant med mange traktorer her i Re – men sjelden så mange som på Revetal i dag. Traktor-køen gikk rundt hele Revetal, gjennom alle fire rundkjøringene.

Svein Ivar Ånestad (29), leder i Våle Bondelag, dirigerte traktor-trafikken torsdag ettermiddag. Etter brudd i landbruksoppgjøret ble misnøyen markert med stor redskap på Revetal.

«Ingen bønder, ingen mat» var skrivi på et banner ut mot Bispeveien. De fleste fikk nok med seg hvorfor traktorene gikk tett rundt Revetal, rundt og rundt gjennom alle fire rundkjøringene.

Flere tomler opp enn tuting

Da ReAvisa kom, rant det over for en bilist som måtte finne seg i å stå i traktor-kø. Han sto på hornet for å komme seg ut på Bispeveien.

– Noen er nok litt utålmodig fordi de må vente litt lenger, men stort sett er folk positive. For å si det sånn, vi har fått flere tomler opp enn tuting, forteller Bondelag-lederen til ReAvisa.

– Folk i Re veit nok mer om hva en bonde driver med – men det er nok nødvendig å minne folk på det her også. Sjøl om den javne mann i gata her i Re tradisjonelt sett har hatt tettere kontakt med landbruket, blir det færre og færre bønder også her – og lenger avstand fra og stadig mindre forståelse for næringa.

Viktig sak – ikke bare for bønder

Bondelag over hele landet er skuffa over at regjeringa ikke følger opp Stortingets vilje til å tette inntektsgapet mellom bønder og resten av befolkningen.

– Regjeringa innfrir ikke forventningene, mener Svein Ivar. – Hadde vi ikke demonstrert nå, skulle vi vel aldri demonstrert noen gang. Dette er en viktig sak – for flere enn bare oss bønder. Dette handler om hvordan vi skal brødfø oss i framtida.

Flere av traktorførerne hadde tatt med seg hengere og redskap. Noe redskap ble sluppet ned på veien for å bråke litt ekstra. Aksjonen gikk langt ifra upåaktet hen.

Re-bønder reiser til Oslo for å protestere

Tirsdag til uka reiser mange Re-bønder inn til Oslo på en stordemonstrasjon.

– Det er hvert fall satt opp fire busser fra Vestfold, pluss at noen kommer seg inn på egenhånd. Vi blir en god gjeng der inne som skal si ifra skikkelig hva vi mener, lover Svein Ivar.

Les også: Flammende protest mot landbruksmeldinga – se video!