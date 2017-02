Flammende protest mot landbruksmeldinga – SE VIDEO

RAMNES/REVETAL: Svein Ivar Ånestad (29) er en av mange bønder over hele landet som tenner bål i dag. Det er et varsel mot regjeringas jordbruksmelding, som bondelaga mener fører matproduksjonen i feil retning.

Tirsdag 31. januar klokka 15.00 ble protestbålet tent både i Ramnes og på Revetal, og kampgløden har vi sett gjennom generasjoner. Gnisten er ikke borte, langt derifra.

– Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot ei jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Derfor tenner vi bål, sier Svein Ivar Ånestad, leder i Våle Bondelag – på vegne av en ny generasjon med bønder.

– Landbruket i vår kommune og resten av landet er ei næring med store muligheter. Dette potensialet tar ikke meldinga tak i, mener Anne Andvik, leder i Ramnes Bondelag.

Se video av protestbålet i toppen av saken.

Annonse: