Her smeltes to idretter sammen: – Målet er mer aktivitet

REINE: Sist lørdag sto ordfører-radarparet Thorvald og Petter for første avspark på fotball-golfbanen på Reine. Og kampen mellom by og land, der vant Re over Tønsberg – igjen.

Jørn Hagen, formann i Re golfklubb, forteller til ReAvisa at Re golfklubb har 250 medlemmer – og nå håper han at det blir flere medlemmer, nå som golfklubben åpner en egen «fotball-golfbane».

En ny og spennende idé, mente golfklubben da de fikk høre om idretten som allerede er blitt populær i utlandet.

– Det er blitt stadig mer innarbeida her i Norge også, organisert gjennom Fotballgolf-forbundet, forteller Jørn til ReAvisa.

Det var ordfører i Tønsberg Petter Berg og ordfører i Re Thorvald Hillestad som klippet snoren for den nye banen. De var også de første som fikk prøve seg på fotball-golfbanen.

Helt konkret er det satt ut svære kopper som fotballen skal oppi, ved siden av de vanlige golf-greenene. Så er det om å gjøre å bruke færrest mulig spark.

Re golfklubb kommer til å kreve greenfee som ved vanlig golf. Du kan komme og spille aleine eller med venner, og du betaler for en runde, eller flere – alt ettersom hvor lenge du vil spille.

Under treninger kan golfere og fotball-golfere spille side om side, det er bare under turneringer at banen må holdes av til den ene eller den andre.

– Det er viktig at tilbudene skal kunne leve side om side, forteller Jørn Hagen i Re golfklubb. Han driver nå og kontakter fotballmiljøet nå for å informere og invitere.

– Men også andre idrettsmiljø er velkomne, dette passer for alle som vil være i morsom aktivitet. Vennegjenger kan komme, helt uorganisert – og vi åpner for bursdagsselskap og andre feiringer der en skulle trenge noe morsomt attåt.

Hele målet er å få enda mer aktivitet på det flotte området på Reine. Etter hvert kanskje fotball-golferne organiserer seg, også her i Re.

– Vi vil åpne for flere å komme hit og bruke banen. Dette er en vei å gå, kanskje finner vi på noe mer etter hvert. Flere tilbud er bare bra – også for å styrke grunnlaget for videre drift av Re golfbane.

Joakim Skotte (12) var også på åpningen av den nye banen, han hadde aldri spilt fotball-golf før.

– Det jeg gleder meg til er å få ballen i hullet, men jeg tror jeg trenger å bruke ti spark, da.

Joakim var ikke aleine om å ikke ha spilt fotball-golf før. Thorvald Hillestad hadde heller aldri spilt før.

– En genial idé, mener Thorvald. – Veldig gøy med fotball-golf!

Og etter at fotball-golfen var prøvd ble det en intern «putte-konkurranse» mellom ordførerne, Tønsbergs Blad og ReAvisa.

Ubeskjedent nok kan vi rapportere om delt førsteplass mellom Thorvald og ReAvisa.

Så det ble Re-seier nok en gang – akkurat som i RE75 under Re middelalderdager. Se video fra det legendariske oppgjøret her: