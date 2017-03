Leserinnlegg: Re kommune, har dere glemt oss?

LESERINNLEGG: Slik kan vi ikke ha det lenger, mener Mina Marie Nyhus om Tinghaugveien i Ramnes.

Hei kjære Re kommune! Vet ikke om dere husker oss, men nå skal jeg fortelle dere.

Sju kilometer nordover, litt øst og oppover ligger Tinghaugveien. Ei lita bygd 10 minutter fra deres kontorer.

Jeg kan også nevne at dette er veien opp til Langevann, som er en svært populær badestrand om sommeren, har gode skiløyper om vinteren og ikke minst så er det et populært turområde gjennom hele året!

I tillegg har vi også et svært populært hundehotell, ridesenter og mengder med fritidsboliger som gjør veien trafikkert.

Dette vil si at det er mye trafikk på veiene gjennom hele året, og det er jo noe vi i Re bør være stolte av å rekruttere, men klarer vi å vise det? Nei..

Flere steder på denne traktorveien (vet ikke om dette kalles en vei lengre egentlig?), så renner det innsjøer ut i store hull av noen basseng. Veien går fra å være vaskebrett til kulekjøring gjennom hele året.

Dette begynner å bli så flaut at en ikke lenger ønsker at venner og bekjente skal kjøre her, i frykt for at også deres fjærer, foringer og dempere skal bli ødelagt.

Bilene våre står snart mer på verksted enn de gjør i garasjen.

Kommunen har også store skatteinntekter på tømmersalg fra skogeiendommer langs veien. Dette er nok et eksempel på at kommunen bør legge til rette for en akseptabel veistandard.

Slik kan vi ikke ha det lenger.. Så kjære Re kommune, det eneste vi ønsker oss er en trygg vei med fast dekke. Når skal dette gjøres noe med og hvor lenge må vi fortsette å vente?

Mina Marie Nyhus

Les flere leserinnlegg under emneknaggen med samme navn.