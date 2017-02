Vestfold og Telemark blir trolig en region – uten Buskerud

VESTFOLD: Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om at 19 fylker skal gjøres om til ti regioner, og at Telemark og Vestfold skal bli en region.

Det kom fram på en pressekonferanse onsdag formiddag 22. februar 2017. Buskerud, som Telemark og Vestfold ønsker en sammenslåing med, blir heller med Akershus og Østfold i en ny Viken-region.

Stortingsrepresentant fra Re Morten Stordalen (FrP) sier at fylkespartiene nå skal i dialog om veien videre.

– Jeg tror i utgangspunktet at det ikke er noen krise at Vestfold og Telemark står sammen, men jeg synes det er leit at man ikke valgte det som ville vært den mest hensiktsmessige regionen for Vestfold, sier han til NRK Vestfold.

– Jeg synes det er viktig å lytte til hva et enstemmig fylkesting i Vestfold har bedt om, og et samlet ordførerkollegium veier tungt. Jeg vil selvfølgelig ivareta Vestfolds interesser på best mulig måte.

I Vestfold går vi fra 14 til seks kommuner. Re slås sammen med Tønsberg til nye Tønsberg kommune fra 1. januar 2020.

