Asvo Revetal møter 2017 med et splitter nytt navn: RAK

REVETAL/BRÅR: – Folk som kommer hit skal bli rak i ryggen, forteller Glenn Ellefsen, daglig leder for Asvo Revetal – som fra og med 1. januar 2017 heter RAK.

Etter en runde i egne rekker har Asvo Revetal bestemt seg for å bytte navn.

– Denne prosessen har slått en gnist i oss alle, en ny boost. Vi gleder oss til det nye navnet blir synlig på bygninger, biler, materiell og annonser.

Det forteller daglig Glenn Ellefsen og arbeidsleder Anniken Thuve Ivarsson. Det nye navnet RAK (Revetal arbeid og kompetanse) vil ha kjerneverdiene “arbeidsglede, likeverd og vekst”.

Navnet kan gi mange assosiasjoner. Glenn tenker på rak i ryggen.

– Vi vil fortsatt være oss, og vi er her for å jobbe med mennesker. Vi produserer ting og tjenester, men vårt hovedfokus er folka som kommer på jobb hver eneste dag. Vi vil fortsatt være en bedrift som folk er stolt av å jobbe hos – men vi vil komme i en ny innpakning.

Asvo Revetal er en vekstbedrift som tilbyr arbeidstrening, tilrettelagt arbeid og formidling av jobb og utdanning. Re kommune eier to tredjedeler, Hof kommune eier en tredjedel.

Asvo – eller RAK om ett par uker – holder til i Industriveien på Revetal, med 23 arbeidstakere og en lærekandidat, og i Olgar Dahls vei på Brår, “Olgars brukt”, der fem deltakere er med på et arbeidsforberedende opplegg til en hver tid. Administrasjonen består av seks ansatte.

Anniken har tre mål for framtida. De involverer ungdom, næringslivet og det offentlige.

De første er at kommunene som eier bedriften, bruker bedriften mer.

– Vi ønsker et enda tettere samarbeid med eierkommunene våre. Vi er veldig på tilbudsida der. Det kan være å klippe grass, rydde og sjaue, noen ekstra varme hender, sånt som kommunen kanskje må prioritere ned i trange økonomiske tider.

Det andre er å bli enda flinkere på å hanke inn de som trenger oppfølging og hjelp, spesielt de yngre.

– De som kommer, er veldig fornøyd med oppfølgingen. Vi må nå ut til de som trenger det, men ikke er blitt nådd fram til så langt.

Det tredje er at RAK blir en mer synlig bedrift blant næringslivet i Re, som kan ha bruk for tjenester de kan levere, mot at RAK-arbeidstakere får verdifull arbeidstrening.

– Vi har folk som kan gjøre alt fra enkelt vedlikehold, transportoppdrag, pakkeoppgaver, parktjenester som å klippe grass, busk og kratt, kjøre på dynga, med mer, til mer spesialiserte oppgaver – alt utifra hvem som er her til enhver tid.

Samtidig som Asvo Revetal blir til RAK, blir det et ørlite navnebytte også for “Olgars brukt”, der “brukt” forsvinner.

– Olgars er blitt et utsalg for våre varer, langt utover det som er brukt, pussa opp og retro. Derfor sløyfer vi “brukt”, forklarer Anniken. Det nye navnet RAK rulles ut nå fram til jul og på nyåret.

