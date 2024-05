Alle nødetater rykker ut til brann i bobil i Re

Store materielle skader og noen involverte sjekkes av helsepersonell etter at de kan ha pusta inn røyk.

Klokka 13.49 tirsdag 14. mai 2024 rykker alle nødetater ut etter melding om brann i bobil langs Sørbyveien i Våle i Re.

– Det ryker fra motorrommet på bobilen, folk på stedet har gjort god innsats med å slokke, forteller brannmester Thomas Nordby.

Seks – sju brannslokkingsapparat og en høytrykksspyler

– Brannen er slokka, den oppsto på parkeringsplassen ved et bilverksted. Folk på stedet har brukt minst seks – sju brannslokningsapparat med både pulver og skum, samt en høytrykkspyler, for å slokke brannen før den spredde seg, melder brannmesteren etter ankomst.

Politiet i Sør-Øst melder at det trolig ikke er snakk om noen personskader, men at noen kan ha pusta inn røyk. Folk på stedet får skryt for å handle raskt og riktig da det begynte å brenne, brannmannskap fortsatt jobben med å hindre spredning til andre kjøretøy.

– Vi går over med varmesøkende kamera og har på litt vann, forteller brannmesteren. – Vi undersøker hendelsesforløpet, forteller politiet på stedet, som avslutter på stedet en times tid etter første melding om brannen. Politiet oppretter sak.

