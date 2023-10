Inviterer alle hjemmeboende pensjonister i Re til gratis middag – straks løper påmeldingsfristen ut

Våle sanitetsforening spanderer en trivelig middag på hjemmeboende pensjonister i Re.

Det vil bli servert middag, kaffe og kake – og det blir underholdning med livemusikk. Alt sammen helt gratis, informerer Våle sanitetsforening.

Det skjer tirsdag 31. oktober klokka 16.00 på Re helsehus. Påmelding skjer til Inger Lise Gran på telefon 99 51 03 91 innen i morgen, lørdag 21. oktober 2023.

For andre gang i Re – to ganger i året framover

Prosjektet med navnet «Kanskje kommer kongen?» er et prosjekt finansiert via Norske kvinners sanitetsforening med mål om at flere hjemmeboende pensjonister får et bedre hjemmelaget måltid og en sosial møteplass.

Våle sanitetsforening arrangerer dette for andre gang nå i oktober, og vil forsøke å ha det to ganger i året framover, forteller Kirsten Ormestad på vegne av sanitetskvinnene.

De steller i stand på helsehuset, og maten kommer fra kjøkkenet der.

Helt gratis

– Vi håper at mange melder seg på, og blir med på et hyggelig samvær med god mat, sier leder i Våle sanitetsforening, Inger Lise Gran.

Hun understreker at alle pensjonister i Re er hjertelig velkommen.

Og minner om at det hele er helt gratis.

