Frigir navnet etter hanggliderulykke i Hvittingfoss

Det var 51 år gamle Sigve Nilsen fra Ramnes som omkom i en hanggliderulykke i Hvittingfoss sist helg, opplyser Politiet i Sør-Øst.

Det var lørdag kveld rett over klokka 18.00 på kvelden at alle nødetater rykket ut etter melding om en hanggliderulykke. Hangglideren hadde gått ned i et område hvor det er bratt og mye skog i Hvittingfoss.

Et redningshelikopter ble rekvirert, men livet sto ikke til å redde, meldte Politiet i Sør-Øst.

Frigir navnet

Onsdag ettermiddag 6. september frigir politiet navnet på den omkomne mannen, i samråd med familien:

– Det var 51 år gamle Sigve Nilsen som omkom i en hanggliderulykke i Hvittingfoss i Kongsberg 2. september.

– Nilsen var bosatt i Ramnes i Tønsberg kommune, han var opprinnelig fra Haugesund.

