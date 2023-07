To Re-band er på vei til Kjøllefjord: – Nå skal vi ut og vise resten av Norge hva Re-banda står for

To Re-band skal denne helga spille på festival lengst nord i Norge. Litt forsinkelser på den lange reiseveien fra Re til Finnmark gjø’kke no’: – Widerøe venter på rockestjerner fra Re.

Mens de fleste kulturkreftene i bygda er i full sving med festival her hjemme i Re, har to av bygdas band reist lengst nord i landet for å spelle på en festival der:

Ila Auto og The Brokeback Mountain Countryband er begge klare for Kjøllefjord og Chrisfestivalen 2023.

– Nå skal vi vise resten av landet hva Re-band er gode for!

Brokeback så vi sist blant alle Re-banda i Revårock i Foynhagen, og Ila Auto skal seinere i sommer spille hjemme i Vivestad under markedet der. Nå er de på vei til Finnmark for festivalspilling der.

Ila Auto skal spille både familiekonsert på dagtid og på festivalen på kveldstid lørdag. Brokeback avslutter festivalen i dag fredag.

– Nå skal vi ut og vise resten av Norge hva Re-banda står for.

Eksotisk Norges-turne

Brokeback avslutter etter Moillrock og Jadudah på Folldalbruket. – Vi er klare som fjell for å stå i midnattssol og pumpe ut rock’n roll til alle de nydelige folka i Finnmark.

– Flyr nå fra Oslo via Tromsø og lander i Mehamn. Så en liten tur over fjellet til bygda, forteller Thomas Stange på vegne av Brokeback-gutta.

Lokalavisa er så heldig å få oppdateringer underveis fra begge Re-banda, fra en langtur langt nord i landet vårt.

Bjelle-trøbbel på vei til Kjøllefjord

Det ble litt trøbbel i sikkerhetskontrollen, melder Brokeback: – Vokalisten ble tatt med bjella i kofferten, som resulterte i full ransakelse. Med blå gummihansker.

De ble litt forsinket fra Oslo, – men det er jo ikke noe problem. For Widerøe venter jo på rockestjerner fra Re.

Også Ila Auto har sendt over bilder fra den eksotiske norgesturneen, der Re-band er sterkt representert.

