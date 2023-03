Tre fra Re i toppen av Birken: – Moro å sette store mål

Randi satsa på ski fram til hun var rundt 20 år gammel, og etter det har det vært hobby – men 16 år seinere går hun til topps i sin aldersklasse i sjølvaste Birken. Og det foran lillesøster Ingrid. Unggutten Vebjørn Horn ble raskeste lokale løper fra Re.

Randi Løvli Damgaard (36) har vært et av mange idrettsnavn i bygda vår, som vi har heia fram. Det ble mange gode resultater, før hun roa ned satsinga og heller fikk ski som hobby:

– Jeg var aktiv langrennsutøver fram til jeg var 20 år, og etter dette har jeg holdt det i gang med mosjonistrenn og -løp. Jeg har alltid likt å bli sliten, og liker å klare noe jeg er usikker på om jeg klarer.

Godt backa av familien

Derfor setter Randi seg store mål, sjøl om det bare er for moro. Som for eksempel seier i Birkebeinerrennet 2023. – Jeg liker å være aktiv og trene, fordi det gir meg mestring og glede. Å delta på skirenn er gøy for å ha noe konkret å trene mot.

I Birken ble det en litt tung start, men det gikk bedre og bedre etter hvert, forteller Randi til ReAvisa. – Merker at kroppen føles bra, og med gode ski smurt av min kjære far, så ble det en veldig fin tur over fjellet i strålende solskinn.

– At jeg hadde selskap av søster og mamma gjorde det ekstra gøy, forteller Randi. Lillesøster Ingrid tok en supersterk andreplass i samme aldersklasse – dobbelt IL Ivrig på toppen for kvinner 35 – 39 år!

Supre treningsmål

Birken er et naturlig mål for hele familien, siden de har familiehytte på Sjusjøen. – Jeg liker veldig godt traseen. Barna synes også det er gøy å være med på Barnebirken på søndagen, så Birken er gøy for hele familien.

– Men ellers liker jeg ofte aller best å ha de mindre og lokale arrangementene som treningsmål. For eksempel Hof-toppers, Re-løpet, og det veldig uformelle og lokale løpet «Om dammen» her i Blåløypa.

– Supre treningsmål!

Sniker inn litt trening nå og da

På spørsmål om hvor mye hun trener, er svaret heller usikkert: – Det er litt vanskelig å svare på. Jeg er ikke den som teller økter eller timer. Det er kanskje litt rart, men jeg bruker ikke pulsklokke eller teller antall kilometer.

– Jeg er en av de som sniker inn litt trening til jobb, eller til bursdagsselskap, eller når ungene er lagt. Også er jeg veldig heldig som har en fantastisk mann som er raus, sånn at jeg får egentid for trening når det er mulig.

– I tillegg er jeg heldig å ha mange treningsglade venninner, kollegaer og familie å dele alle disse treningstimene med.

Ble feira med kake og flagg på jobb

Randi bor på en gård like ved Hengsrødkrysset sammen med mann og tre barn på 8 og 6 år og minstejenta på 16 måneder. Her er hun oppvokst, og hun og ektemannen tok over etter hennes foreldre for rundt seks år siden.

Til daglig jobber hun som barnefysioterapeut i Tønsberg kommune, lokalisert på Re helsestasjon. – Her stortrives jeg med å jobbe med barn og unge fra 0 – 18 år.

– Det er verdens beste jobb, og helt fantastiske kollegaer. De hadde bakt bake og pynta med flagg denne uka, etter Birken-seieren.

Stortrives i Re

– Hvordan er det å være aktiv og bo i Re?

– I Re er det helt supre forhold for å være aktiv. Du har Langevann, Blåløypa som mange ildsjeler har etablert og holder vedlike, fine veier for både sykkel og rulleski, og nydelige skiløyper blant annet på Bibo om vinteren.

– Stortrives her hjemme i Re!

Flere knallgode Re-resultater

Det var flere reinger i sving under årets Birkebeinerrenn, der Vebjørn Horn i klassen for Menn 18 – 19 år gikk inn til den beste tida av alle IL Ivrig-løperne med tida 03.09.17.

Det resulterte i en sterk 8. plass i klassen på Re-gutten.

