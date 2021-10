Snart er det slutt for pilotprosjektet her i Re: – Vi vil høre hva du mener, enten du bruker tilbudet eller ikke

Prøveprosjektet med buss på bestilling, som Re var så heldig å få være en del av, skal nå vurderes. – Vi vil veldig gjerne høre din mening om VKT Bestilling.

VKT Bestilling er et pilotprosjekt som nå skal evalueres. ReAvisa skreiv om bussen på bestilling for første gang for litt over to år siden.

Da skulle prøveprosjektet vare bare en kort periode, men det er blitt utvida i flere runder. Nå skal det vare ut året, det vil si godt og vel to år til sammen.

Fortell om dine erfaringer – enten du valgte å bruke bussen eller ikke

VKT Bestilling starta nemlig opp i oktober 2019, og skulle i utgangspunktet kjøres i ett år, men på grunn av korona-situasjonen har perioden blitt utvida og tilbudet vil bestå ut 2021.

Det forteller Christel Reinertsen i Vestfold og Telemark Fylkeskommune, som nå har en spørreundersøkelse gående der du inviteres til å dele erfaringene med tilbudet – enten du bruker det eller ikke:

– Vi trenger nå tilbakemeldinger fra innbyggere i Re. Alle som deltar i spørreundersøkelsen er med i trekningen av et tredvedagers periodekort som kan benyttes på VKT Bestilling og på alle lokalbusser i fylket.

Spørreundersøkelsen får du på minibussene som brukes på VKT Bestilling og på VKT Bestillings nettside (ekstern lenke).

Les mer om VKT Bestilling.