Inviterer til julemarked og høstmarked i ett

Det tar helt av når endelig det lar seg gjøre å arrangere marked igjen – etter to år med avlyst høstmarked og ett år med avlyst julemarked: – I tillegg til stands og matservering inne, rigger vi også til boder og stands utendørs – pluss et stort mattelt.

Det forteller Tore Fevang på vegne av dugnadsgjengen i Vivestad, som i en årrekke har stått for Res største samlingsplass: Vivestad høstmarked, med opptil 8.000 besøkende på det meste.

I år som i fjor ble høstmarkedet avlyst, og i fjor ble også julemarkedet avlyst. Men nå er det endelig tid for marked igjen – og da blir det julemarked OG høstmarked i ett:

Alt fra biler til brød – og julemat?

– Det tradisjonelle er at alt har vært stort sett inne på Sagatun, men nå vil vi i tillegg rigge til et utemarked med boder og stands og et stort mattelt – noe vi håper vil slå an.

Inne i lillesalen på Sagatun blir det julemat som vanlig. Denne juletallerken er viden berømt, og mange tar turen ens ærend av den grunn. Det er også utstillere som selger hjemmelagde produkter av mange slag – og kaker.

Kombinert med høstmarked, der slagordet ofte har vært «alt fra biler til brød», så vil det bli noe for alle og enhver smak på jule- og høstmarkedet, sku’ vi mene.

Utstillerne strømmer til allerede

For i år vil utvalget bli enda større, siden dugnadsgjengen vil slå to fluer i en smekk – også med et lovlig seint «høstmarked» utendørs:

– Været er alltid en utfordring på den tida av året som nå nærmer seg, men uansett vær skal det være julegrantenning og gang rundt treet i god juletradisjon – og kanskje noen andre overraskelser.

Påmelding av utstillere er allerede godt i gang, både inne og ute.

– Endelig marked igjen i markedsbygda Vivestad

Det endelige program og videre annonsering av det som skal skje varsles i god tid før markedet, men det er ikke på plass helt enda.

– Men sett av den første helga i advent allerede nå, oppfordrer Tore på vegne av dugnadsgjengen. – Da er det endelig marked igjen!

Og som alltid går hele overskuddet fra både høst- og julemarkedet til drift av Bygdehuset Sagatun.

