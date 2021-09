Re-mila er tilbake denne høsten: – Hold av datoen!

– Siden starten av 2020 har vi sitti på gjerdet og venta på at tåka skal lette. Og nå begynner den faktisk å lette.

Den foreløpig siste Re-mila, tilbake i 2019, var akkurat den løpefesten folka bak arrangementet ønsker seg: Strålende vær, rekorddeltakelse, og god stemning.

Det lot seg ikke gjenta i fjor, på grunn av korona-situasjonen. Men nå satses det på et comeback for mosjonsløpet på Revetal:

– Er du med?

– Siden starten av 2020 har vi sitti på gjerdet og venta på at tåka skal lette. Og nå begynner den faktisk å lette. I løpet av september er de fleste over 18 år som ønsker det fullvaksinert. Derfor har vi bestemt oss:

– Vi tar et magadrag, et skippertak, krummer nakken, gyver løs, og gir alt for at Re-mila 2021 blir så bra som mulig, melder Re-mila på sin egen Facebook-side.

– Sannsynligvis med noen begrensninger, men det kan vi leve med. For nå har vi venta lenge nok. Nå må vi ut og trene og konkurrere igjen. Er du med?

Løpefest på Revetal

– Hold av datoen 10. oktober, påmelding kommer!, oppfordrer Re-mila-gjengen med Erling Schjetne fra Ramnes i spissen, som har stått for løpefesten helt siden første årgang tilbake i 2014.

Re-mila er et mosjonsløp for absolutt alle, der det konkurreres i distansene 2,5 kilometer, 5 kilometer og 10 kilometer.

Det er aldersbestemte klasser for barn helt ned til barnehagealder og opp til godt voksne, og skoleklassen med flest deltakere får også en premie.

Les mer om Re-mila i ReAvisa-arkivet.