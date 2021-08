Enda ei ulykke på Hengsrudveien – en til sjukehus

For andre dagen på rad smeller det på Hengsrudveien i Re. Denne gangen litt lenger øst.

Tirsdag morgen 31. august rett over klokka 08.00 rykker alle nødetater ut etter melding om trafikkulykke på Hengsrudveien.

Det smalt sist på samme veien i går kveld – les mer om det her.

Politiet gjør undersøkelser

Først kunne det for ReAvisa-tipsere se ut til at en bil og en buss var involvert. Det viser seg at en bil har kjørt ut av veien, og en buss står og sperrer av veien på ulykkesstedet.

Det er store materielle skader, og fører blør noe fra hodet. Han kjøres til akuttmottaket av ambulanse.

Politiet gjør undersøkelser i og utafor bilen.

Mistanke om rus

– Mistanke ruspåvirka kjøring, melder Politiet i Sør-Øst i en oppdatert melding.

Trafikken går forbi ulykkesstedet i skrivende stund.

Berging er bestilt.

Mer fra politiloggen i Re.