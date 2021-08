Så smalt det igjen her: – Vi ønsker oss et stopp-skilt

Naboene løp til da det smalt – igjen. – Det er jo ille når vi nesten er blitt helt vant til ulykker.

Det var mandag 30. august rett før klokka 16.30 at alle nødetater fikk beskjed om å rykke ut etter melding om ei trafikkulykke på Hengsrudveien.

– To biler involvert, en ligger på taket, melder Politiet i Sør-Øst.

Brudd på vikeplikten – førerkortbeslag

Den ene bilen, Golfen som havna på taket, skal ha kommet fra Bispeveien på Hengsrudveien, mens den andre bilen skal ha kommet fra Sørby på Sørbyveien.

Så traff de hverandre hardt i Hengsrudkrysset, såpass hardt at Golfen gikk kast i kast og landa på taket nesten tredve meter fra der det først smalt.

Bilen som kom på Sørbyveien har brutt vikeplikten, og mannen i 20-åra som kjørte denne har fått sitt førerkort beslaglagt på stedet.

Ikke alvorlig personskade

Den andre bilen som ble treffi og sendt rundt på taket, landa inne på et busstopp. Ei ung dame i 30-åra kjørte denne, og hun var oppegående da nødetatene kom til stedet.

Hun kjøres til sjukehus med ambulanse og beskrives som lettere skadet.

20-åringen i den andre bilen kjøres til legevakt for sjekk.

Stadig ulykker her

Bilen som havna på taket, ligger oppetter busstopp-skiltet. – Her står ungane og venter på bussen og går av bussen. Vi er livredde for at det skal skje en ulykke når de er her.

– For ulykker skjer jo stadig her, forteller Harald Lie, en av naboene som løp til for å hjelpe. De anslår at det skjer en til to ulykker i krysset, hvert eneste år.

– Det er jo ille når vi nesten er blitt helt vant til ulykker, sier en annen nabo.

– Vi ønsker oss et stopp-skilt, er de enige om.

