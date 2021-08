Tre har deisa i bakken – nærmeste bonde er på saken

Rett sør for Ramnes kirke har vinden røska ned et stort tre. – Jeg er på vei bort nå for å rødde opp, forteller Torbjørn Andvik.

Det blåser godt i Re onsdag kveld 25. august 2021, og i Ramnes har det nok en gang velta noen trær i vindværet.

– Det blåser litt kan du si…. Hvert fall over slettene her, sier Torbjørn Andvik som fikk en telefon fra de første som kom til stedet.

Store krefter i sving

– Jeg kom akkurat hjem og er på vei bort for å rødde opp, forteller Torbjørn til ReAvisa. Treet har ikke treffi noen, og heller ikke dratt med seg noen ledninger.

– Det har faktisk delt seg i to. Det har vært store krefter i sving.

Det er Knut Morten Lofthus som var førstemann på stedet.

Trafikken kan passere

Han forteller til ReAvisa at han og noen andre som kom til fikk rivi og sliti såpass i treet at trafikken kan passere i ett felt.

Veimyndigheten er varsla. Treet deisa i bakken rett sør for Ramnes kirke, ved krysset Ramnesveien – Heianveien.

Værvarselet viser at det skal blåse godt enda ei stønn te’, og folk oppfordres å sikre gjenstander.

Rett over klokka 21.30 forteller Torbjørn Andvik at treet er ute av veien.

