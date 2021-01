Folksomt på isen: – Noen ganger biter det overalt her!

I dag ble det pilka for alle penga – hele 8.000 kroner i førstepremie, for å være helt nøyaktig.

Merkedammen er et populært fiskevann. Også på vinterstid.

I dag, lørdag 16. januar, var det folksomt på isen med en stor pilkekonkurranse over fire timer.

Dugnad

I fjor dro deltakerne opp nesten 300 kilo med fisk. Dette er god kultivering av vannet.

– Det er for mye fisk her. Med mindre småfisk blir det mer mat til de som er igjen og bedre vekst for dem, forklarer Magnus Riksfjord (43) som er med på å arrangere konkurransen.

Han kaller det for dugnad. Fisken blir ikke menneskemat, men revemat. Som åte i revejakt.

Tryte teller

Merkedammen er ett av de beste ørretvann i Vestfold. Men det er ikke ørret som gjelder her:

– Det er abbor, eller tryte som vi kaller det. Her på Merkedammen er det flotte forhold. Noen ganger biter det overalt her!

Og isen? Den er trygg, kan Magnus forsikre. Det har gått ut advarsel om ferdsel på islagt vann i nye Tønsberg kommune, men den nye storkommunen er nettopp det: Stor, med varierende forhold rundt om.

– Her ligger vi høyt og isen er trygg. Men folk skal være forsiktig rundt omkring.

Intens tålmodighet

Pilkekonkurransen samla 49 deltakere fordelt på 17 lag. Den samla vekten av all fangst til maks tre på hvert lag teller.

Thomas Ødegård (44) hadde tatt turen fra Toten for andre året på rad. Han aner ikke hvor lagkameratene er, for deltakerne er spredd utover hele vannet.

Han spretter opp og løper bortover isen, for å borre seg et nytt hull i isen. Denne sporten er en fascinerende blanding av tålmodighet og kjapphet.

Spennende

– Det er spenninga som driver meg, forteller den lidenskapelige isfiskeren til ReAvisa. Han driver med dette så å si hver eneste helg, hele vinteren gjennom, og har gjort det siden ungdomsåra.

Thomas skryter av et godt miljø med trivelige mennesker. Pluss at det å være ute i frisk luft, spesielt på en så flott solskinnsdag som dette, er veldig deilig.

– Også er det en sjelden bra premie her, gliser han, sulten på å ta med førstepremien hjem til Toten.

Lørdagens konkurranse på Merkedammen fortsetter søndag på Breivannet, begge dager teller i Pimpel Sør Cup 2021.

Se bilder fra pilkekonkurransen på Merkedammen:

