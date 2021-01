Her blir det skøyteis – takket være Re VGS-elever

Tennisbanen i Bergsåsen blir til skøyteis, og det sørger vaktmester-lærlinger ved Re VGS for.

Skøyteisen blir til ved et samarbeid mellom Ramnes IF og Re VGS – et av mange samarbeid mellom skole og idrettslag til glede for bygda vår.

Hele fredagen holdt elevene på med å spyle på vann med vannslange, forteller en imponert Fredrik Lie på vegne av idrettslaget til ReAvisa.

Oppgradert tennisbane og skøyteis

Og angående tennisbanen, så ble den i sommer oppgradert med nystøpte fundamenter, det ble retta opp stolper, ny oppmerking, og nytt nett.

På tampen av fjoråret ble innsatsen belønna med 280.000 kroner i støtte fra DNB Sparebankstiftelsen.

Men nå i vinter blir det ikke tennis, men skøyter, her.

