For Tom Hansen var det som en drøm som gikk i oppfyllelse, da han tok fatt på lærerjobben i Re for 33 år siden. – Revetal ungdomsskole var musikk. Elevene våre fikk opptre ute blant folk – det var jo det som var greia. Nå har vi ikke råd til å ta dem ut av klasserommet engang.

Tom Hansen (63) ga seg som Revetal ungdomsskole-lærer denne høsten, og når ReAvisa spør om en prat er han egentlig ikke så ivrig på å prate om seg sjøl – men veldig ivrig på å snakke om Revetal ungdomsskole, de flotte kollegaene, de ivrige elevene, og Re som kultursted.

Han har levd og ånda for en god skole, spesielt musikkmiljøet, i alle år. – Du må få med en takk til Re-folket fra meg – en stor takk for snart 35 fantastisk år bygda deres!

Allsidig kar

– Det har vært en ære å få jobbe med ungane deres!, sier Tom. Og gjør det helt klart at det er forutsetningen for å snakke med lokalavisa: Han liker bedre å snakke om alle andre enn seg sjøl.

Men la oss nå skrive noen strofer om denne allsidige karen: Han starta som ungdomsskolelærer på Revetal høsten 1987.

Året før hadde han vært med å bygge 1986-bygget med skolekjøkken, musikkrom, med mer. – Jeg hadde sommerjobb for Andersen og Bakke og var handtlangær for en murær, forteller Tom på bredt Vestfold-mål.

Han er ikke fra Re, men fra Eik. Sjøl om han nå bor i by’n, på Solvang, så er han fortsatt en Eik-gutt. Og veldig glad i Re.

“Det der skal jeg drive med”

Ramnes og Våle og ungdomsskolen på Revetal kjente han ikke så godt til. Men da han var student på lærerskolen og det kom en entusiastisk gjeng fra musikk valgfag ved Revetal ungdomsskole, forandra alt seg. Da ble det full fokus mot Re, og sånn har det fortsatt, yrkeslivet ut:

– Jeg tenkte «det der skal jeg drive med».

Tom fikk nemlig oppleve Knut Høydal som musikklærer, og tenkte «jeg må få jobbe sammen med den karen der!». Han visste ikke det fra før av, men fikk da oppleve at det var full fest på lærerskolen hver gang Revetal ungdomsskole kom for å opptre:

– På lærerskolen var jo valgfag musikk-elevene fra Revetal nesten som popstjerner når de kom, det var helt sinnsjuke tilstander, sier Tom og humrer og ler. Historiene kommer på løpende bånd. Om lærerstudenter som dansa på bordene og full allsang på de siste hittene som Revetal-elevene hadde lært seg.

– Det var Knut Høydal og Kjell Gunnar Sørensen som la grunnlaget, som vi andre surfa videre på. Frank Wedde, Rikka Marie Rivrud, jeg, og enda flere kom til dekka bord.

Revetal ungdomsskole var musikk

– Spurte du hvem som helst her og i en god omegn rundt Re «hva er Revetal for deg?», så svarte folk «musikk». Så tenk deg å få jobbe ved en sånn skole? Det er jo drømmen det!

Gamle-rektor John Pedersen får også mye skryt av Tom: – Han la alt til rette. Da det ble kutta i valgfag, triksa og miksa han så han fikk sørga for at tilbudet besto likevel. Han lot ungdommene bruke musikkrommet på kvelder og i helger, og kom og låste etter dem.

– Og hvis det regna, så kjørte han dem hjem. Tenk det, sier Tom, og minnes John med stor respekt.

Han skryter også av lærerkollegaene sine ved Revetal ungdomsskole. Rikka, som har tatt over stafettpinnen med sal og scene-faget. Og Frank. Og alle de andre.

Men Tom skal ha mye av æren for å ha skapt mye musikkglede i bygda vår.

Musikkglede

De fleste har fått en musikkglede for livet, men noen har også fått musikk og kultur som levebrød. Tom ramser opp navn han har hatt som elever, både kulturkjendiser fra Re, men også veldig mange talentfulle sangere og musikere som for alltid vil ha musikk som en morsom og givende hobby.

Til glede for seg sjøl og oss alle andre som får nyte godt av det i Re som kultursted. Det er mange reinger som er etablerte kulturarbeidere, og Tom nevner navn som blant annet Lene Nystrøm, Aqua-Lene, og Laila Therese Johansen, proff korsanger og dirigent.

Men det er musikkgleden han fokuserer på. Enten det er hobby eller jobb. Eller litt av begge deler, som det alltid har vært for han sjøl.

Det aller morsomste er å hjelpe unge talenter opp og fram. Opp på scenen.

«Halve Re» driver med kultur

Det er hundrevis av historier. Så mange at det kunne vært skrivi ei bok. Når Tom forteller historier fra 33 år på Revetal ungdomsskole, ler og snakker han om hverandre.

Tom er takknemlig for alle talenter han har fått møte i jobben. Kjapt oppsummert mener Tom at oppslutningen om et tidligere Revetal ungdomsskole-jubileum sier det meste:

– Da var det 87 tidligere elever som sto på scenen. Pluss daværende elever i tillegg. Vi måtte jo ha to forestillinger i flere puljer for å få vist fram all den flotte kulturen i Re.

– Tenk det, på et så lite sted. Så å si halve bygda driver med ett eller annet innen musikk, dans, kultur. Det er jo fantastisk, og helt unikt, mener Tom.

Mer enn nok å finne på

Han skal ikke miste kontakten med bygda han har blitt så uendelig glad i. Det er fortsatt mange nye prosjekt på gang, uten at ReAvisa kan nevne alt. Det ville blitt enda ei bok, i så fall.

Men en ting kan vi nevne, og det er en innspilling han slipper i disse dager, der flere av dagens Revetal-elever er med og korer. CD-en er nå i salg, og halvparten av inntektene går til Kirkens bymisjon.

Tom har aldri hatt noe problem med å fylle tida si, det blir det heller ikke nå som det settes et punktum for lærerlivet. Han er lidenskapelig opptatt av musikk, og lager egen musikk: Seks album og totalt seksti låter har det blitt, for å være helt nøyaktig.

Til neste år planlegger han å feire 30-års-jubileum som “hobby-komponist”, som han sier det sjøl.

Alle scener er viktige

Tom har ofte figurert som DJ på fester og utesteder. Men hovedfokus har hele tida vært læreryrket. Tom forteller om turer med musikk valgfag i studio, på konserter, og mange slags opptredener både her og der.

– Vi spilte på Farmandstredet og overalt, elevene våre fikk synge og danse og opptre for folk. Det var jo det som var greia. Nå har vi ikke råd til å ta dem ut av klasserommet engang, sier Tom og rister på hue.

Han vil veldig gjerne benytte anledningen til å skryte av mangt og mange i Re: Kulturhuset Elverhøy, Revetaldagene, Åpen scene på Revetal, talentkveldene på stasjon, kulturkveldene på skolene våre, og ikke minst Revårock-gjengen i Fon.

– Alt dette betyr så uendelig mye, det å sleppe til unge musikere!

Sportsinteressert

63-åringen avrunder et lærerliv som har vært langt ifra ni til fire-jobb. Denne driftige karen får mer enn nok å finne på, også framover:

Idrettsinteressen, spesielt fotball og håndball, og gjerne lokalidrett, er like sterk. I mange år var han lyden av hjemmekamp, som speaker i Ramneshallen. Han er ofte å se på både idrettsarrangement og kulturoppsetninger av mange slag med film- og fotoutstyr. Sist på Revårockens YouTube-festival under korona-lockdown.

Men aller mest kjent er han her i Re som ungdomsskolelærer Tom Hansen.

Hundrevis av musikkelever

– Hvert år kommer det rundt hundre nye elever til ungdomsskolen. 25 – 30 av disse har en interesse for musikk. Det blir hundrevis av musikk-elever i løpet av alle disse åra, det!

– Og mange av disse fant kanskje en ekstra glede og mestring i skolehverdagen på musikkrommet og på scenen, forteller Tom med stor entusiasme, og understreker:

– Litt applaus – du kan leve lenge på det!

Les mer om folk i Re.

Les mer om skoler i Re.