Også en gammel stiftelse må tenke nytt i korona-tid: – Har du en god ide?

Stiftelsen skal hvert år bruke penger til glede for sognets eldre over 70. Men når turer og sosiale sammenkomster blir avlyst – hva kan det da være, i korona-tid?

Styret i Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse har et smalt område å jobbe ut ifra: – Det er et krav at du har fylt 70 år og bor i gamle Våle kommune. Og det skal ikke være et tilbud som kommunen gir, for enkeltpersoner eller grupper.

– Dette er i korte trekk hva vi må navigere etter, og vi jobber for å følge opp det som sto i testamentet – det er viktig for oss som sitter i styret.

Korona-tur-stopp

Tidligere har penga blitt brukt på en pensjonisttur en gang i året, kalt «Vi over 70». I år er det umulig å gjennomføre turen som planlagt, på grunn av korona-situasjonen.

– Når vi nå skal planlegge for tida framover, og vi ser at det enda er usikkert hva 2021 bringer oss, så er det stor sannsynlighet for at det fortsatt ikke lar seg gjøre å gjennomføre en tur.

– Så vi må prøve å tenke litt nytt, sier Bente Torun Brekke til ReAvisa på vegne av styret.

Har du en god ide?

– I siste styremøte beslutta vi å ta kontakt med ReAvisa og spørre om innspill fra folk som kan ha en ide om hva vi i framtida kan bidra med gjennom stiftelsen.

Innspill til styret kan sendes i form av epost eller god, gammeldags brevpost:

Epost til be-toru@online.no / post til Bente Torun Brekke, Borgeveien 7, 3178 Våle.

