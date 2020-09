Eira Susanne Iversen (1981 – 2020) til minne: Har satt dype spor etter seg som lærer, fagperson og medmenneske

MINNEORD: Eira har betydd mye for mange, som lærer og ikke minst i utviklingen av SMART oppvekst i Re. Fredag 4. september døde den sprudlende jenta, bare 39 år gammel.

Det var med stor sorg vi på fredag mottok den utrolig triste nyheten om Eira Susanne Iversens bortgang etter en kort tids sjukdom.

Det skriver SMART-general Vidar Bugge-Hansen på SMART oppvekst sin Facebook-side. ReAvisa gjengir det Vidar skriver med tillatelse.

Eira oppsøkte for noen år siden Vidar med et manus til en bok i SMART oppvekst-serien. Det førte til at de sammen skreiv og ga ut ikke bare en, men to SMART-bøker.

– Hun jobba sammen med oss i flere år, i kombinasjon med å være lærer på Røråstoppen skole. Noe som ga oss en kollega med stor tilknytning til praksis som mange har lytta og lært av, forteller Vidar.

Eira gjorde et stort inntrykk:

– Hennes enorme faglige tyngde, evnen til å se situasjoner fra flere sider, behandle mennesker, skape klassemiljøer det blir snakka om, og evnen til å inspirere, alt dette vil vi for alltid bære med oss som gode minner.

– Betydningen hun har hatt for oss på SMART-senteret er det nærmest umulig å sette ord på. Hun var en ener når det kom til formidling, et oppkomme av ideer, en gjennomfører av prosjekter, en enestående samtalepartner.

– Men mest av alt et fantastisk menneske og kollega som brydde seg om alle rundt seg.

Eira vokste opp i Brekkeåsen og gikk skolene her i Re. I voksen alder ble hun en kjær lærer for flere barneskole-kull på Røråstoppen skole.

Sist fredag, samme dag som Eira døde, planta elevene hennes to epletrær i hennes navn ved skolen. I dag har det vært minnestund for elevene.

Der snakka Røråstoppen-rektor Anne Gry Kaldager om en lærer som var veldig til stede for elevene sine, både for enkeltelever og for hele klassen.

ReAvisa gjengir med tillatelse det rektor sa til elevene i minnesamværet:

– Alle skulle ha det trygt og godt på skolen og få mulighet til å være den beste av seg sjøl for andre. Det var viktig for henne at alle ble sett, at alle ble respektert for den man er, at dere skulle lære at det er fint å være forskjellig.

– Hun ville skape klasser hvor dere var opptatt av å spille hverandre gode og forskjellighet var en ressurs, talte rektor til Røråstoppen-elevene.

– Vi er heldige som har fått jobba og vært mye sammen med Eira. Vi har lært mye av henne. Eira var en dere stolte på. Hun var snill, morsom, hjelpsom og omsorgsfull.

Eira var også en bestemt lærer, hun forventa mye av elevene sine, sa rektor i minnestunden. – At du skal være den beste utgaven av deg sjøl, var hennes krav.

Eira var en veldig kreativ lærer:

– Det har vært flere kunstutstillinger her, bilder hengt opp på skillevegger, champagnebrus i glassene, og de andre klassene ble invitert til utstilling. Det har vært kunstvandring i flere varianter.

Egen by, var det en klasse som laga – det har blitt mange minner for livet for de som har fått være med på Eiras mange sprell.

Det var mye god lyd i Eiras klasserom: Tenk litt sjøl først, snakk sammen to og to, og del til gruppa eller til hele klassen.

– Eira var veldig opptatt av dere, hun gjorde sitt beste for dere hver dag, talte rektoren til elevene i minnestunden.

Eira har satt dype spor etter seg – som lærer, fagperson og som medmenneske.

Begravelsen finner sted fredag 11. september med et begrensa antall i disse korona-tider. Seremonien kan følges på Klementsby-Firing.no.

Vi kommer til å savne deg og lyser fred over ditt minne, skriver Vidar Bugge-Hansen på vegne av SMART-senteret.

Våre kondolanser går til Christoffer, jentene og resten av familien.

