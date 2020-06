Nå er den høyeste utsikten i Re blitt enda høyere

Med et nytt tårn, likt det som sto der fram til 1980-tallet en gang, er utsikten fra vår høyeste topp blitt enda mer luftig.

Mange leser ReAvisas sommermagasin med liv og lyst om dagen, og vi har litt av hvert å lære av våre lesere.

Ulf Bræin som er grunneier nord i Vivestad, sender oss noen oppklarende og oppdaterende ord fra toppen av Re – og nye Tønsberg:

Tårn på toppen

«Hei ReAvisa. Først en takk til en fin lokalavis. Og i denne leste jeg sommernummeret, hvor et par innlegg om toppturer og badeplasser var av interesse.

I den forbindelse vil jeg legge til noen endringer gjort i seinere tid, helt nord i Vivestad: Først om den merkede TOT-løypa til Snippen.

Der har jeg nå har satt opp et tårn på sju meter (tolv meter til toppen av vimpelstanga) som gir betydelig bedre utsikt mot nord og sørøst en før, dette tårnet står ved hytta på toppen».

Dermed har det høyeste punktet i Re og nye Tønsberg kommune fått en enda høyere utsikt.

Tilbake til sånn det engang var

«Jeg har satt opp tårnet sjøl, i en periode da jeg har vært korona-permittert, og det er plan at TOT (Tønsberg og omegn turistforening) skal bygge en solid trapp opp slik at tilgang blir bedre en den stålstigen som er der per i dag.

Mye av årsaken til at jeg satte opp tårnet er at det sto et slikt der fram til 1980-tallet, og at utsikten er redusert av høy skog».

Så med det gamle tårnet tilbake på Snippane, kan du klatre enda lenger til topps i nye Tønsberg kommune lengst nord i Vivestad og Re.

Rusta opp badeplassen

Og det er mer lokalkunnskap å hente fra denne karen:

«Så en kommentar om badeplasser i Re, og her er Damtjern nevnt, men ikke at badeplassen nå er opprusta til slik den var på 1970- og 1980-tallet.

Det betyr gangvei på planker ut til stupetårn på to meter og trapp ned i vannet for lett å komme uti og opp igjen», skriver Ulf Bræin, velvillig grunneier og dugnadskar i Vivestad.

Lokalavisa takker for oppdatering, og ikke minst for tilrettelegging og lån av grunn til turfolket som vil nyte flott Re-natur.